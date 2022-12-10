販毒集團6成員落網 全因1張法鬥犬照露餡

英國警方日前破獲一販毒集團，六名成員全落網，關鍵竟在一隻法鬥犬身上。（取材自推特）

英國 一個販毒集團，日前企圖走私毒品 到澳洲 ，原本內部已經制定好相關計畫，沒想到卻因為成員飼養的一隻法鬥犬，反害集團成員行蹤曝光，最後被警方逮捕歸案，日前法院判決也出爐了。

根據「都會報」（Metro）報導，英國國家刑事局（National Crime Agency）是在2020年6月偵辦這起案件，當時這個跨國販毒集團，成員間透過加密通訊軟體「Encrochat」聯繫，結果其中一名成員布朗（Danny Brown），把自己女友電話，刻在愛犬鮑勃（Bob）的項圈上，接著拍下照片，並傳給同夥巴爾道夫（Stefan Baldauf）。

警方表示，他們接獲情資後就開始長期監控這個加密軟體，在發現這張照片後刻意放大，仔細查出項圈上面的電話號碼，加上成員之間也彼此互傳自拍照，這反而暴露了他們之間的關係。罪證確鑿之後，警方就收網開始逮人，集團成員紛紛被逮捕入獄，鮑勃意外成了警方破案的「最佳助攻員」。

據警方透露，當時這個販毒集團，預計要將約448公斤重的搖頭丸藏在挖土機的吊臂裡，偷偷運送至澳洲。他們根據線索循線逮人，一共逮捕了6個人，全案經起訴和法院審理後，巴爾道夫被判處28年徒刑、布朗26年，其他4人則是15至24年不等刑期。

A drug trafficker has been jailed for 26 years after helping investigators smash his own organised crime group by sending a photo of his dog on encrypted communications platform EncroChat showing his partner’s phone number on the dog’s tag.



Full story ➡️ https://t.co/ujIDYIP8QQ pic.twitter.com/QZIrUksq6Z — National Crime Agency (NCA) (@NCA_UK) December 6, 2022