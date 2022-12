販毒集團6成員落網 全因1張法鬥犬照露餡

英國 一個販毒集團,日前企圖走私毒品 到澳洲 ,原本內部已經制定好相關計畫,沒想到卻因為成員飼養的一隻法鬥犬,反害集團成員行蹤曝光,最後被警方逮捕歸案,日前法院判決也出爐了。

根據「都會報」(Metro)報導,英國國家刑事局(National Crime Agency)是在2020年6月偵辦這起案件,當時這個跨國販毒集團,成員間透過加密通訊軟體「Encrochat」聯繫,結果其中一名成員布朗(Danny Brown),把自己女友電話,刻在愛犬鮑勃(Bob)的項圈上,接著拍下照片,並傳給同夥巴爾道夫(Stefan Baldauf)。

警方表示,他們接獲情資後就開始長期監控這個加密軟體,在發現這張照片後刻意放大,仔細查出項圈上面的電話號碼,加上成員之間也彼此互傳自拍照,這反而暴露了他們之間的關係。罪證確鑿之後,警方就收網開始逮人,集團成員紛紛被逮捕入獄,鮑勃意外成了警方破案的「最佳助攻員」。

據警方透露,當時這個販毒集團,預計要將約448公斤重的搖頭丸藏在挖土機的吊臂裡,偷偷運送至澳洲。他們根據線索循線逮人,一共逮捕了6個人,全案經起訴和法院審理後,巴爾道夫被判處28年徒刑、布朗26年,其他4人則是15至24年不等刑期。

