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100元能在高物價的紐約撐多久？他拍片實測意外暴紅

TVBS新聞網／編輯劉哲琪
27歲男子霍伊挑戰用100美元，看自己在紐約生活能撐多久。（翻攝自TikTok）
27歲男子霍伊挑戰用100美元，看自己在紐約生活能撐多久。（翻攝自TikTok）

紐約是全球開銷第二高的城市，昂貴的物價經常讓許多遊客感到訝異。一名男子於11月開始在短影音平台TikTok進行一項挑戰，嘗試用100美元生活，看最長能在紐約生活多久，沒想到卻意外暴紅，吸引超過12萬粉絲追蹤。

27歲男子霍伊（Hoy）是個默默無名的諧星，在紐約以麵包車為家，也在餐飲業打工。他11月因為錢包快見底，決定開始挑戰「靠100美元能在紐約撐多久」，並用TikTok影片紀錄下自己拮据的生活。他的目的單純是在記錄開銷，並找出更有效運用金錢的方法。他每天上傳的影片中，都會記載還剩下多少金額，有幾天甚至沒有任何消費。

霍伊在11月4日分享第一天挑戰的影片，他買了咖啡和一大桶水。後來，他為了省錢自己泡咖啡、帶水桶到外面裝水、或隨身帶燕麥片沖泡省錢，他也記錄在打工時得到的免費餐點。最後，他靠節約和與朋友以物易物，整整用了31天將100美元花完。進行這場挑戰的過程中，上萬名網友也逐漸開始追蹤他這趟省錢之旅。

霍伊指出，這場挑戰為他帶來2個好處，首先，他變得對善於管控開銷，比起像無頭蒼蠅似的亂花錢，現在更精打細算，例如使用協助店家販賣剩食的應用程式「Too good to go」購買餐點等。

第二，他的追蹤者大幅增加。結束挑戰時，他在TikTok的追蹤人數已增加到12萬人。他部分影片的觀看次數甚至破百萬。他指出，第一次發現觀看次數破5萬時，他感到很焦慮，沒想到後來數字大幅上升。幸好大部分的網友都留下正面評價，讓他鬆了口氣。

儘管他花光了手邊的100美元，霍伊表示並不擔心，他指出，兼差讓他賺了一些費用，而且他最近還開始販賣周邊賺錢。目前他已經賣出4件18美元的T恤，說不定很快就能開始進行下一場挑戰。

霍伊在挑戰時用盡方法省錢。（翻攝自TikTok）
霍伊在挑戰時用盡方法省錢。（翻攝自TikTok）

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