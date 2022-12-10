亞利桑納台積村開什麼店最賺？ 網友大推「2門生意」穩賺不賠

台積村外皆有遙控鐵門封控，讓居民有個安心休閒住宅範圍。（本報資料照片／記者陳開攝影）

台積電 斥資120億美元，在美國亞利桑納州鳳凰城設立晶圓廠，由於台積電外派到美國新廠的員工出現「群聚效應」，廠區附近也漸漸形成「台積村」，引發網友好奇，在台積村附近做哪種生意最賺錢，多數人則指出「賣家鄉味」和「開醫療珍所」肯定穩賺不賠。

隨著台積電頻繁在海外設廠，也出現愈來愈多由台積電員工組成的「台積村」，一位PTT網友便以「台積村旁開什麼有賺頭？」發文，好奇問如果要在台積村附近開店的話，應該做什麼生意最賺錢，引起許多網友熱烈討論。

眾人紛紛出謀劃策，最多人建議做吃的，「開家鄉味都很有賺頭啦」、「你不知道人會為了鄉愁花多少錢在原鄉食物，光一家珍奶店，在國外是華人青少年社交場所」，包括「珍奶店」、「鹹酥雞」、「雞排」、「手搖飲」、「剉冰店」、「熱炒」等均有人推薦。

也有人認為工程師經常加班過勞，可以考慮開醫療診所，比如「肝膽腸胃科」、「洗腎中心」、「醫檢所」、「賣肝藥的店」，或是提供生活所需的服務，「聯誼社」、「月子中心，托兒所幼稚園」、「健身 中心」。

據中央社報導，房地產業者盧慕表示，現在鳳凰城周圍被稱為「台積村」的公寓住宅，距離廠房和辦公室不遠，對於台積電員工非常友善，且鄰近咖啡店、加油站，約10分鐘車程就有購物中心、超市賣場、電影院 、餐廳等，生活機能不錯，預計將帶動當地房市，未來幾年公寓或獨棟住宅都會越蓋越多。