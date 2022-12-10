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日本陪睡女讚香港大哥 簡體字道謝「好開心」

編譯中心／即時報導
日本一家陪睡店的女店員在推特上傳貼文，用簡體字感謝一名香港客人。（取材自推特）
日本一家陪睡店的女店員在推特上傳貼文，用簡體字感謝一名香港客人。（取材自推特）

隨著香港防疫規定放寬，日本開關同時匯率下跌，不少港人迫不及待買機票返鄉下。到當地除了食玩買之外，亦有港人特意去體驗日本的「色色文化」。日前有日本的風俗女在推特上Po文，感謝「香港大哥」的提名，引起香港網民熱論。

香港01報導，最近日本一家陪睡店的女店員在推特上傳貼文，用簡體字感謝一名「香港大哥」的「提名和原創服裝」，講到這名客人去了鹿兒島，還讚他拍的旅行照片「真的很美」，表示「和你聊天很開心！如果你再來日本，請來看我」，還叮囑大哥回去的路上要小心。

發文的女店員ゆき(Yuki)，是大阪日本橋的陪睡店「令和美少女！告らせ隊」的其中一名成員。客人們購買從30分鐘5000日圓（約36.6美元）起的「告白套餐」就可以與美少女進行陪睡、擁抱。加錢還可購買附加選項，例如拍立得一張800日圓、膝枕10分鐘1000日圓，付4000日圓讓美女換上客人喜歡的原創Cosplay服裝。

有網友發現Yuki的貼文後在連登討論區轉發，引起熱議。有不少人認為Yuki相貌不太像是日本人，而且貼文用簡體字，質疑她是中國女生假扮的日本人。不過，從推特可見Yuki平常的貼文都以日文撰寫，經常會在貼文中感謝客人指名，發文格式與這次感謝「香港大哥」的貼文相似，因此網友普遍相信Yuki只是用Google翻譯將貼文直譯而已。

另外，有網友科普說リフレ陪睡店的店員「99%是純正日本人」，不過店鋪性質與風俗不同；客人不能亂摸女店員，更不能發生性行為，「等於花錢找美女在面前引誘自己，但又要守規矩，好地獄」。

日本 香港 提名

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