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Amazon賣「香蕉自動清淨機」被標為情色用品 網友壞笑

聯合新聞網／ 即時報導
日本網友在美國Amazon網站發現了「香蕉自動清洗機」，進而掀起討論。(取材自推特@karapaia)
日本網友在美國Amazon網站發現了「香蕉自動清洗機」，進而掀起討論。(取材自推特@karapaia)

網路購物越發方便，民眾在家只要動動手指，心儀的商品就能送到門口。然而，網購的過程中不時會發現許多「奇葩商品」，近日一款「香蕉自動清洗機」在網路上掀起討論，其特殊的外型搭配新奇的功能，讓不少網友看了直皺眉頭，更產生了一些「不正經的聯想」。

日本網友在美國Amazon網站發現了一款「奇葩商品」，便將消息分享到推特。從貼文中可見，該商品為「香蕉自動清洗機」及「小黃瓜自動清洗機」，民眾將蔬果放入卡榫後，機器就能進行清洗。官網上更標明，該商品可輕鬆地清潔香蕉，還附有大容量電池，充過一次電就能使用約120分鐘的時間。

儘管該商品在網站上被標示為廚房與餐飲用品，但其特殊的外型不免讓人產生遐想。眼尖的網友還從商品評論區揭發驚人真相，一位化名「肯」的購買者指出，他對「香蕉自動清洗機」的清潔效果感到非常興奮，他還在派對上揪朋友們一同測試，所有人都對它的效果驚豔不已，肯還大方的給出了5顆星的評價，但網友們卻越發懷疑肯的使用方式。

詭異的情報也讓日本網友們直搖頭，「我好像搞懂了」、「男性用（耐人尋味）」、「我還以為是新款的戴森吹風機呢！」，一些人產生奇怪的聯想後，也忍不住吐槽，「想知道用起來痛不痛…」、「也可以洗豆芽菜嗎？」。一名日本鄉民發現，該商品在日本Amazon的網站上被標為情色用品，讓他不禁感嘆其用途驚人。

日本網友在美國Amazon網站發現了「小黃瓜自動清洗機」，進而掀起討論。(取材自...
日本網友在美國Amazon網站發現了「小黃瓜自動清洗機」，進而掀起討論。(取材自推特@karapaia)

日本 Amazon 推特

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