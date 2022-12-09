Amazon賣「香蕉自動清淨機」被標為情色用品 網友壞笑

日本網友在美國Amazon網站發現了「香蕉自動清洗機」，進而掀起討論。(取材自推特@karapaia)

網路購物越發方便，民眾在家只要動動手指，心儀的商品就能送到門口。然而，網購的過程中不時會發現許多「奇葩商品」，近日一款「香蕉自動清洗機」在網路上掀起討論，其特殊的外型搭配新奇的功能，讓不少網友看了直皺眉頭，更產生了一些「不正經的聯想」。

日本 網友在美國Amazon 網站發現了一款「奇葩商品」，便將消息分享到推特 。從貼文中可見，該商品為「香蕉自動清洗機」及「小黃瓜自動清洗機」，民眾將蔬果放入卡榫後，機器就能進行清洗。官網上更標明，該商品可輕鬆地清潔香蕉，還附有大容量電池，充過一次電就能使用約120分鐘的時間。

儘管該商品在網站上被標示為廚房與餐飲用品，但其特殊的外型不免讓人產生遐想。眼尖的網友還從商品評論區揭發驚人真相，一位化名「肯」的購買者指出，他對「香蕉自動清洗機」的清潔效果感到非常興奮，他還在派對上揪朋友們一同測試，所有人都對它的效果驚豔不已，肯還大方的給出了5顆星的評價，但網友們卻越發懷疑肯的使用方式。