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南韓新法統一計齡方式 民眾嗨喊：我要年輕兩歲啦

中央社／首爾9日綜合外電報導
南韓年齡計算方式將統一採用國際通用算法，因此12月出生的民眾，將可能「年輕」2歲。圖為1992年12月出生的防彈少年團成員JIN。（美聯社）
南韓年齡計算方式將統一採用國際通用算法，因此12月出生的民眾，將可能「年輕」2歲。圖為1992年12月出生的防彈少年團成員JIN。（美聯社）

南韓通過一系列的法案，廢止幾種舊的年齡計算方式，統一採用國際通用算法。這將使南韓人的年紀比現在少掉1到2歲。

中央社引述法新社報導，目前的計算方式是一般所謂的「南韓式年齡」，將出生時的年齡訂為1歲，然後每年1月1日就加1歲，而不是等到生日時才加1歲。

但南韓國會日前通過法案，要求官方文件上的年齡須採用國際通用計算方式，並將於明年6月開始實施。

國會在聲明中表示，做出這樣的決定，是為了「解決因混用年齡計算方式產生的社會亂象，以及隨之而來的副作用」。

除了「南韓式年齡」的計算方式，南韓還有另一種主要是用來確定是否能合法飲酒、吸菸的年齡計算方式，出生後從0歲開始計算，然後每到1月1日就增加1歲。

南韓通過一系列的法案，廢止幾種舊的年齡計算方式，統一採用國際通用算法。這將使南韓...
南韓通過一系列的法案，廢止幾種舊的年齡計算方式，統一採用國際通用算法。這將使南韓人的年紀比現在少掉1到2歲。圖為示意圖。（歐新社）

南韓從1960年起也在醫療和法律紀錄上使用和國際相同的計算年齡方式。

以1992年12月31日生的人為例，到2022年12月9日時，依國際慣用計算方式，他的年齡是29歲，若以南韓判定能否合法飲酒的方式計算，他是30歲，而用「南韓式年齡」的算法，他則是31歲。

南韓總統尹錫悅一直在推動這項改革，好省去因不同計算年齡方式產生的行政、社會開支。

有一些南韓人對此感到開心。一位南韓民眾在推特上說：「我要年輕兩歲了，太開心啦。」「我是12月生的，所以我出生不久就2歲了。終於，我能回到真正的年齡了。」

南韓 推特

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