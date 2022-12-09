紐約研究發現 螞蟻居然也會「餵奶」網敲碗求味道

最近一項最新研究發現，螞蟻餵養小螞蟻竟然也會像哺乳類生物一樣分泌出「乳汁」，這些乳汁分泌物擁有豐富營養素，會引起蟻群像父母一般進行餵養幼崽的行為。圖為示意圖。 (Ingimage)

哺乳類動物透過分泌乳汁餵養孩子，這樣的行為也會出現在昆蟲上。最近一項最新研究發現，螞蟻餵養小螞蟻竟然也會像哺乳類生物一樣分泌出「乳汁」，這些乳汁分泌物擁有豐富營養素，會引起蟻群像父母一般進行餵養幼崽的行為。

綜合媒體報導，紐約洛克斐勒大學(The Rockefeller University)的研究團隊於11月時發表一項研究論文至科學雜誌《自然》(Nature)上，該團隊的研究人員發現螞蟻也會如同哺乳類動物一樣分泌出乳汁餵養自己的小孩，這種乳汁物質對蟻群的生存非常重要。目前關於螞蟻會分泌乳汁這件事情，過去的科學家並沒有針對此事進行深入的研究，直至今日才被揭露出來。

論文作者生物學家斯尼爾(Orli Snir)與副教授克羅諾爾(Daniel Kronauer)進行研究時發現，螞蟻的幼蟲蛹會分泌出像牛奶 一般的蛻皮分泌物，這些分泌物會被蟻群快速清除消耗，因為不清除或消耗這些分泌物，蛹很容易會被自然界真菌感染死亡。

研究團隊發現螞蟻蛹在蛻變前6天大量分泌「乳汁」，這些乳汁含有豐富的營養素及激素，會持續分泌到螞蟻蛻殼結束為止，在這段時間其他螞蟻會像是爸爸媽媽一樣去照顧這些流出乳汁的蛹，不少成年螞蟻跟幼蟲都會來吸食這些乳汁，其中以幼蟲吸吮的最多。

克羅諾爾接受媒體採訪時表示，螞蟻蛹的分泌物是幼蟲早期的重要營養來源，幼蟲如果沒有這種液體容易導致發育遲緩和存活率下降。克羅諾爾指出，螞蟻幼蟲孵化後的前幾天，幼蟲就如同哺乳類新生兒一般依賴乳汁，雖然還不清楚螞蟻成蟲喝它會有什麼影響，「但我們相信這種乳汁會影響螞蟻的新陳代謝和生理機能」。

這項最新研究也在網路上掀起熱議，微博 上也瘋傳螞蟻會產乳汁的新聞，網友們表示「螞蟻奶產量低，搞不好營養成分豐富」、「好奇心來了，很想試試看味道」、「螞蟻要變身成哺乳類動物？」、「其實這應該就類似蜜蜂會分泌蜂王乳吧」。