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愈來愈多年輕人不願獨自上醫院 中國「陪診師」興起

記者林則宏／即時報導
中國愈來愈多年輕人會找「陪診師」一起去醫院看病，其中又以女性為主。(新華社)
中國愈來愈多年輕人會找「陪診師」一起去醫院看病，其中又以女性為主。(新華社)

因為害怕孤單和一個人去醫院，中國又誕生一個新行業—「陪診師」。北京青年報指出，愈來愈多中國年輕人會花錢找人陪自己到醫院，幫忙掛號取號、科室引導、陪同就診、排隊繳費、代取藥品與診斷報告。

「95後」的大理女孩郭麗，從昆明一所大學畢業後就留在當地工作。10月的一天，郭麗胃疼不止，必須到醫院做腸胃鏡檢查。

「之前每次得胃病，爸媽都會陪我去檢查，這次爸媽不在身邊。一個人去醫院，想想就覺得孤單」，郭麗說，這時，她想起了在社交媒體上看過的陪診服務，決定體驗一下。

郭麗找了一家陪診機構，確定好價格後，很快就有陪診師聯繫她。陪診師珍珍詢問具體情況後，提醒她不能吃早點，要帶證件。

10月19日，兩人在醫院門口會合。進醫院後，珍珍幫郭麗充值就診卡、排隊取號。「珍珍跟我聊了很多日常的事情，她知道我是大理人後，還和我聊家鄉的風土人情，讓我感覺很放鬆、很親切」，郭麗說。

做完檢查後，郭麗覺得頭暈。珍珍把她扶到椅子上，默默陪著她。「那個時候我不想說話，她也沒有說，安靜地在我旁邊陪著我，就剛剛好」，郭麗說。

郭麗說，自己找陪診師最主要就是想得到陪伴帶來的安全感。「我個人沒有那麼獨立，很多時候都需要陪伴。」此外，節省時間也是郭麗找陪診的考量。「找陪診的話，他們會幫妳拿藥什麼的，挺節省時間的。」

「90後」的王方今年8月正式當起陪診師，她在杭州已經服務過150多位顧客。王方表示，七成的顧客是年輕人，且以女性居多。年紀最小的只有21歲，叫萌萌。

萌萌提前一天通過某平台聯繫上王方，當時說是要做一個小手術，需要陪同，但具體什麼手術卻不願透露。兩人次日上午8點在醫院會合。

在等待手術前的閒聊過程中，萌萌才告訴王方，她不想讓朋友知道自己做人工流產手術，又想找個人陪，覺得一個人太孤單，於是就找了陪診師。

北京青年報指出，中國現在有愈來愈多年輕人找陪診師，也有愈來愈多年輕人加入陪診師行列。數據顯示，從業者以女性為主，「90後」、「95後」是陪診主力，占比近七成。工作時間靈活、收入可觀、能幫助有需要的人，是受訪者從事陪診工作的主要原因。

但目前陪診師多是通過個人帳號發布工作信息，消費者在網上尋找陪診服務時，彼此難以分辨訊息真偽。而且陪診師的工作並不穩定，多是靠老客戶介紹新客戶。

此外，陪診師這一職業也尚未收錄在中國官方的「國家職業分類大典」，沒有行業規範，服務流程未形成體系，收費也沒有統一標準，因此所涉及的風險責任目前也不明確。

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