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英國海灘驚見「尼斯湖水怪寶寶」？ 專家揭殘酷真相

聯合新聞網／即時報導
最近一張照片在網路上瘋傳，有網友聲稱看到了尼斯湖水怪的寶寶海怪屍體，但沒有人知道這具屍骸的品種是什麼。 （取材自Reddit「r/CasualUK」）
最近一張照片在網路上瘋傳，有網友聲稱看到了尼斯湖水怪的寶寶海怪屍體，但沒有人知道這具屍骸的品種是什麼。 （取材自Reddit「r/CasualUK」）

尼斯湖水怪是許多都市傳說愛好者相當喜愛的議題。最近一張照片在網路上瘋傳，有網友聲稱看到了尼斯湖水怪的寶寶的海怪屍體，但沒有人知道這具屍骸的品種是什麼，專家進行研究後發現這並不是海怪屍體，而是被殘酷對待的海洋生物。

綜合外媒報導，社群網站Reddit上最近流傳一張照片，一名網友「u/huskyboi72」在英國某處海灘發現了「尼斯湖水怪寶寶(Loch Ness Monster)」」的屍體，從照片上可以看到該生物遺骸有著大頭與長脖子，黑色的身上還有斑點狀的花紋且手腳相當細小。不少網友認為屍體的頭部四肢及尾巴非常像蛇頸龍，因此「尼斯湖水怪寶寶」的稱號不脛而走。

儘管尼斯湖水怪的稱呼廣為流傳，但也有網友認為這不過是都市傳說，指出該具生物遺骸應該是海洋生物中的「姥鯊寶寶」，姥鯊(Basking shark)又叫象鯊、象鮫，是僅次於鯨鯊的世界上第二大魚類，分布在全世界的溫帶海洋中，但因為人類濫捕導致姥鯊陷入滅絕危機。

由於網路上對於這張水怪遺骸照片爭論不斷，有海洋專家看到照片後卻得到了相當驚人的答案，指出這具生物遺骸根本不是什麼尼斯湖水怪，而是被惡意割掉翅膀的鰩魚，因為從屍體上可以看出鰩魚的鰭已經因為不明原因消失，可能是被天敵咬掉的，也可能是被漁民割掉翅膀後丟棄在海中，最後因為洋流的關係被沖上岸。

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