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影／姆巴佩、內馬爾投籃姿勢太奇葩 網笑翻：還是踢足球吧

聯合新聞網／ 即時報導
法國球星姆巴佩、巴西王牌內馬爾。（路透）
法國球星姆巴佩、巴西王牌內馬爾。（路透）

隔行如隔山，即使是卡達世界盃足球賽運動神經發達的球員也很難精通各種項目。國際籃球總會（FIBA）近日PO出足球巨星姆巴佩（Kylian Mbappe）和內馬爾（Neymar）在中場挑戰投籃的影片，兩人不僅投出「籃外空心」，投籃姿勢也很奇葩，令網友笑翻：「還是回去踢足球吧。」

在FIBA的影片中，同樣效力於法甲豪門球隊巴黎聖日耳曼的兩名世界頂尖前鋒姆巴佩和內馬爾穿著自家球衣球褲與襪子，來到籃球場中線位置挑戰投籃，只見兩人先是拍了兩下球，接著助跑兩步，奮力單腳起跳，看起來使勁吃奶的力氣想將球盡量送向籃框，姿勢相當奇葩。

姆巴佩投出去的球最後打在籃框左側的籃板上，內馬爾則是投了一顆不折不扣的「麵包球」。球反彈後回到姆巴佩手上，他不死心地再嘗試一次，這回卻連籃板都沒碰到，果然「隔行如隔山」。

影片一出，已吸引5萬5000人按讚，更笑翻不少網友：「還是回去踢足球吧」、「姆巴佩有第二次機會結果還是…」、「姿勢跟配樂真搭」、「他們真的看著自己投出去的球，好像覺得球真的有機會進一樣」、「看到世界頂尖的運動員在其他運動中變成業餘等級真是太令人滿足了」。

足球 巴黎聖日耳曼

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