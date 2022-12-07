影／新水井蓋好居民開心玩水慶祝 下秒「噴出巨蛇」全嚇瘋

一處村莊的水井剛蓋好，居民們全都聚在一起參加啟用典禮，開心的用新水龍頭洗手，正當眾人開心玩水的時候，突然一條大蛇順著水柱噴出，嚇得大家立刻尖叫鳥獸散。 (影片截圖)

自來水裡竟然會噴出這種生物？最近一段驚悚影片在網路上瘋傳，一處村莊的水井剛蓋好，居民們全都聚在一起參加啟用典禮，開心的用新水龍頭洗手，正當眾人開心玩水的時候，突然一條大蛇順著水柱噴出，嚇得大家立刻尖叫鳥獸散。

綜合媒體報導，巴西 塞阿拉州陶阿市(Tauá)一處村莊剛蓋好新水井，居民們全部聚在水井旁邊參加啟用典禮，大家開心的在新蓋好的水龍頭旁邊洗手慶賀，乾淨的水不斷從水柱中灑出，一群人一邊談笑一邊靠近水柱洗手，正當大家洗手洗得很開心的時候，突然一條巨蛇從水柱裡噴出，嚇得眾人尖叫聲連連，還有人嚇到哭出來。

這場驚魂全部都被當地參加水井啟用典禮的居民用手機 拍攝下來，可以看到原先大家都沉浸在快樂洗手的氣氛裡，結果突然一隻大蛇噴出，嚇得掌鏡者手機都快掉在地上，畫面一片模糊，還可以聽到此起彼落的尖叫聲跟哭聲。影片曝光後吸引萬人熱議，網友表示「蛇到底是怎麼進去的」、「難道是蛇掉到井裡就順著加壓馬達噴出來嗎」、「論當天參加啟用典禮的居民心理陰影面積」、「這跟噴出蟑螂一樣恐怖」。