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「浴室小物」來裝飾聖誕樹 她的巧思網友讚翻：超可愛

聯合新聞網／ 即時報導
女子運用沐浴球，打造出一棵超可愛的聖誕樹。（影片截圖）
女子運用沐浴球，打造出一棵超可愛的聖誕樹。（影片截圖）

聖誕節即將到來，不少人早就開始發揮創意布置家中，不過英國這名媽媽的創意可說是獨樹一格，她竟然想到用浴廁用品佈置聖誕樹，讓不少網友看了直說超可愛。

據《鏡報》（Mirror）報導，這名女子珊姆（Sam Holtwick）在TikTok上分享自己的創意佈置，截至目前為止影片已經有超過360萬次點閱率。畫面中可以看到珊姆準備了很多不同顏色的沐浴球，用熱溶膠黏在紙筒上，做成冰淇淋造型，再將沐浴球掛在聖誕樹上。

她在影片標題寫道：「我以前怎麼沒想到這個佈置法？當你想要一棵聖誕糖果樹但又不想花大錢時……」。有不少網友紛紛留言讚賞她的創意。有網友就說這樣的佈置方式很特別，而且也不用花太多錢，真的太聰明了。

但是也有不少人持反對意見，認為沐浴球跟聖誕樹根本就不搭，甚至還有人留言批評「這到底是什麼鬼東西」。不過這當然引來不少網友聲援珊姆，有網友就說聖誕季節應該是快樂的時刻，網友的留言不該那麼刻薄。另外也有網友說：「只有我覺得很可愛嗎？這既沒花太多錢，她的孩子看起來又很開心。聖誕節大家不要破壞聖誕氣氛。」

@samholtwick Call me crazy but how have I not thought of this before?! When you want a Christmas Candy Theme tree but don’t want to pay a ridiculous amount 🍭🍬🎄❄️ #christmas #christmashack #christmasdecor #christmastree #christmastiktok #christmas2022 #diy #girlmom #lifehack ♬ Dance of the Sugar Plum Fairy (Trap Remix) - Christmas Classics Remix

聖誕節 英國 TikTok

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