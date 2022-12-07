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土耳其正妹空姐為愛赴台 誇讚台男當兵這點 甜喊很幸運

聯合新聞網／即時報導
在土耳其擔任空姐的正妹Sevval，原本與她在當地生活的台灣男友，近日要回台服兵役，因此她為了追愛初次來台。（取材自Instagram）
在土耳其擔任空姐的正妹Sevval，原本與她在當地生活的台灣男友，近日要回台服兵役，因此她為了追愛初次來台。（取材自Instagram）

一名在土耳其擔任空姐的正妹Sevval，原本與她在當地生活的台灣男友，近日要回台服兵役，因此她為了追愛赴台，起初男友認為當兵4個月會讓她等太久，但她卻覺得很幸運，因為土耳其的男生當兵要半年，反觀台灣只需4個月。

Sevval接受採訪表示，自己來自土耳其伊斯坦堡，從小夢想當空姐，畢業後便開始準備，16歲時在一次朋友的聚會中，認識一名說土耳其話相當流利的台灣男生。

Sevval透露，後來得知該名男子是在台灣唸到國中畢業後，就獨自一人搬來土耳其，但當時她年紀還太小，因此一開始兩人還只是普通朋友，Sevval表示在土耳其，有很多女生都喜歡亞洲男生，包括她自己也是。

幾年過後，她變得更成熟，也鼓起勇氣與男友告白，目前兩人已交往兩年半，但近期男友要回台當兵四個月，Sevval提到「我說那我一定陪你回台灣，我等你」，對方表示「不行，妳會等我太久」，Sevval笑說「在土耳其男生要當兵半年，跟你我只要等4個月，我覺得『很幸運』」。

Sevval坦言其實自己很緊張，因為這是她初次赴台，但若有男友在身邊，她就什麼也不怕。至今她抵台快一個月，也認識男友家人，她分享自己超愛珍奶和火鍋，不過最令她驚豔的是台灣水果，尤其是木瓜，「因為我從來沒吃過，實在是太好吃了」。

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