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亞州男擁20多妻 稱「天父的旨意」跟未成年發生性行為

編譯周辰陽／即時報導
美國NBC新聞7日引述FBI一分聲請書報導，一名「自稱先知」的男子擁有20多位妻子，其中包括了未成年人，還說他跟她們從事性行為是「天父的旨意」。資料照片。（美聯社）
美國NBC新聞7日引述FBI一分聲請書報導，一名「自稱先知」的男子擁有20多位妻子，其中包括了未成年人，還說他跟她們從事性行為是「天父的旨意」。資料照片。（美聯社）

美國NBC新聞7日引述聯邦調查局（FBI）一分聲請書（affidavit）報導，一名「自稱先知」（self-proclaimed prophet）的男子擁有20多位妻子，其中包括了未成年人，還說他跟她們從事性行為是「天父的旨意」（Heavenly Father's will）。

根據2日在華盛頓州東區聯邦法院遞交的聲請書，亞利桑納州科羅拉多城（Colorado City, AZ）的貝特曼（Samuel Rappylee Bateman）是「基本教義派的耶穌基督後期聖徒教會」（FLDS）一個分支的領導人，稱是上帝的旨意鼓勵了他的追隨者，「包括未成年孩童，從事性行為」。

據報導，當局追蹤8名女孩到華盛頓州一處Airbnb的一天後提交了這分聲請書。聲請書指出，這8名女孩一直受到貝特曼的照顧，但被安置於亞利桑納州的州政府監護之下。

聲請書寫到，亞利桑納州兒福部門9月14日拘留了9名女孩，沒有一人「揭露貝特曼的實際性虐待，但至少一人承認在場與半裸」參與性狂歡。9名女孩中，有8人於11月27日逃離了她們處於州政府監護的集體住處。華盛頓州史坎波郡（Spokane County）警局的警官則於1日注意到貝特曼妻子之一所駕駛的車輛，而8名失蹤少女都是車上乘客。

據報導，貝特曼的妻子被列為正在進行的綁架與妨礙司法刑事案件被告，已於9月因聯邦罪名被捕的貝特曼本人則還沒被控性犯罪，但有他參與了跟未成年人發生性行為的合理根據（probable cause）。此外，前述未成年人還在2020跟2021年，被運送於亞利桑納州、猶他州、內華達州與內布拉斯加州之間。

NBC新聞轉述了聲請書所紀錄的眾多貝特曼行徑，包括2020年12月開著一輛滿載女子與女孩的大型SUV前往一對夫婦位於科羅拉多城的住處，並介紹每個人都是他的妻子，其中最年輕的一位據報出生於2011年。記者6日無法立即聯繫到貝特曼的律師。

亞利桑納州 華盛頓州 內布拉斯加州

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