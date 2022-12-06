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影／聖誕樹竄出大灰鼠… 爸嚇壞跳櫃子 媽「開槍」追捕

聯合新聞網／即時報導
精心布置的聖誕樹被鼠輩造訪，讓全家人驚慌失措，甚至拿起空氣槍追捕。（取材自TikTok@littlebluehouse_lbh）
精心布置的聖誕樹被鼠輩造訪，讓全家人驚慌失措，甚至拿起空氣槍追捕。（取材自[email protected]_lbh）

令人期待的溫馨聖誕將至，不少家庭應景地布置起聖誕樹，一個家庭卻捕捉到可怕的時刻，精心布置的聖誕樹被鼠輩造訪，讓全家人驚慌失措，甚至拿起空氣槍追捕。

太陽報報導，這則老鼠從漂亮聖誕樹竄出的影片，在TikTok上被分享超過3萬2000次且獲得8萬6000個讚。影片中網友一家人在客廳享受美好時光，欣賞著聖誕樹，沒想到卻突然發現聖誕樹上有東西移動。

不到一秒時間，一隻灰色老鼠突然爬出來跑向廚房，在廚房遇到貓後又匆匆回頭跑回聖誕樹躲藏。接著只見男主人跳到櫃子上不斷指揮老婆，叫她用空氣槍射躲在聖誕樹裡的老鼠。

媽媽射了幾次後才成功射死老鼠，但也因此嚇到孩子，完成殺老鼠任務後，媽媽趕緊去安慰正在哭泣的小孩。這對爸媽把這段影片分享到TikTok上，呼籲網友記得常常檢查家中的聖誕樹。

@littlebluehouse_lbh We had a rat in our Christmas tree!!! Check those Christmas boxes, people!#goteminhisneck #rat #fyp #merrychristmas  #clarkgiswald #griswaldfamilychristmas ♬ original sound - Caitlyn Free

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