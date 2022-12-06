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61歲奶奶秀當年當Hooters女郎辣照 網友暴動狂讚

聯合新聞網／即時報導
琳恩分享自己當年被選上當模特兒的辣照，如今看起來依然風情萬種。（取材自Instagram）
琳恩分享自己當年被選上當模特兒的辣照，如今看起來依然風情萬種。（取材自Instagram）

知名餐廳Hooters除了料理外，最有名的就是店內有滿滿的辣妹服務生為顧客帶來充滿活力的舞蹈。日前一名61歲的「資深」辣妹就貼出自己當年當上Hooters辣妹的照片，讓不少網友看了直呼好懷念。

據紐約郵報（New York Post）報導，今年61歲的琳恩（Lynne Austin）近日在社群媒體上秀出自己的辣照。1983年第一家Hooters在佛州克利爾沃特開幕時，她便是當時的服務生，同時還被選為海報上的模特兒。

其實Hooters原本是指貓頭鷹，但在美國俚語中這個字也有暗指女性胸部的意思。因此Hooters當年就也十分大膽地請來許多穿著白色背心、橘色短褲的辣妹當服務生，讓饕客能同時一飽口福和眼福。

琳恩當年被選中拍攝宣傳海報，於是就這樣當Hooters了的代言人長達15年。被選上當模特兒之後，有不少客人特地到店家用餐，只為了一睹風采。也會有人特地送花到店家示愛。提到當年的性感照，琳恩也說「刺激」真的永遠不會過時。

除了分享當年的海報以外，她也在Instagram上分享40年前跟其他第一代Hooters Girls的合照。這系列照片引來不少網友留言，連官方帳號都來按讚留下愛心。有網友就說即使有新的Hooters Girls，也無法重現當年的經典形象。另一位網友則說沒想到已經過了40年，懷念當初的美好時光。

社群媒體 佛州

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