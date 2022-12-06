六角恐龍「超奇異叫聲」 6秒音檔網瘋傳：美好的一天

六角恐龍神秘叫聲引起網友關注。（取材自@Cyasashiku）

墨西哥 鈍口螈又被稱作「六角恐龍 」，獨特的外型吸引不少水族玩家喜愛，是相當討喜的寵物之一。雖然許多人看過六角恐龍的廬山真面目，卻未必聽過牠的叫聲。如今有網友轉發6秒鐘的音檔，吸引超過500萬名網友觀看直呼超可愛。

網友在推特 轉發一段墨西哥鈍口螈的影片，牠從水底緩緩浮出水中，抬頭衝破水面的時候，伴隨著小小聲類似貓咪的「喵」叫聲，回到水面下還順勢吐出泡泡，跌破眼鏡的叫聲讓不少網友大開眼界。

reminder everyone: axolotls whoop and bark (very quietly) pic.twitter.com/qn4DU7Yd07 — CSM SPOILERS 🌻 Just Momo (Power's Hamburger Meat) (@Cyasashiku) November 29, 2022

影片短短幾天內吸引超過550萬次觀看，不少網友驚訝表示「原來烏波的叫聲是真的」「影片讓我有美好的一天」「我的小恐龍從沒這樣叫過」。不過也有留言表示這可能是肺部充滿充氣的聲音，與其說是六角恐龍的叫聲，或許更像是打嗝聲。

根據維基百科介紹，墨西哥鈍口螈又名「美西螈」，俗稱「六角恐龍」，是水棲型的兩棲類，為墨西哥的特有種。雖然在全球被作為寵物而被飼養，但其原棲地已被大量開發，可生活面積不多於9平方公里。目前原生種在IUCN紅色名錄內被評為極危物種。