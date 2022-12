六角恐龍「超奇異叫聲」 6秒音檔網瘋傳：美好的一天

墨西哥 鈍口螈又被稱作「六角恐龍 」,獨特的外型吸引不少水族玩家喜愛,是相當討喜的寵物之一。雖然許多人看過六角恐龍的廬山真面目,卻未必聽過牠的叫聲。如今有網友轉發6秒鐘的音檔,吸引超過500萬名網友觀看直呼超可愛。

網友在推特 轉發一段墨西哥鈍口螈的影片,牠從水底緩緩浮出水中,抬頭衝破水面的時候,伴隨著小小聲類似貓咪的「喵」叫聲,回到水面下還順勢吐出泡泡,跌破眼鏡的叫聲讓不少網友大開眼界。

reminder everyone: axolotls whoop and bark (very quietly) pic.twitter.com/qn4DU7Yd07