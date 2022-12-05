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阿根廷足球周邊商品大缺貨 動員全家三代蒐集

中央社布宜諾斯艾利斯4日專電
遠從距離阿根廷首都8小時小鎮特地從來首都布宜諾斯艾利斯世足球員卡聚集點交換卡片的祖孫三代，希望有機會換到梅西的卡片。中央社
遠從距離阿根廷首都8小時小鎮特地從來首都布宜諾斯艾利斯世足球員卡聚集點交換卡片的祖孫三代，希望有機會換到梅西的卡片。中央社

2022年世足賽阿根廷代表隊的周邊商品球隊球衣一衣難求外，世足球員卡也是一卡難買，不少球迷發動一家老小各處打聽消息爭取購買的機會。

早在世足賽開踢前4個月，阿根廷球迷已經守著國家隊的商品發售日準備開搶。卡達世界盃阿根廷球隊球衣今年意外難買，有人天天刷運動品牌購物網站，期望湊巧買到數量稀少的阿根廷球衣。由於此屆可能是梅西最後一屆世界盃，不少專業蒐藏家瞄準運用台灣紡織技術的背號10號梅西的阿根廷球員版球衣。

在阿根廷晉級8強後，球衣詢問度更是提升，記者詢問運動品牌店員，他說，店一開門球迷就開始來買，今年的球衣無論藍白主場版或紫色火焰客場版，每次進貨幾乎不到一天就賣完，通常只剩大尺寸還有機會到第2天買到。

阿根廷球迷每屆世足賽除了熱情加油外，蒐集當屆的各隊世足球員卡更是阿根廷經典傳統。

世足球員卡1961年首次發行，已超過半世紀歷史，以往在世足賽開踢前都能買到球員卡，貼滿整本蒐集冊。

但2022年的世足球員卡嚴重缺貨，有貨的商家採限量購買，網路或店家出現翻倍販售的狀況。球迷維多利亞（Victoria）說，全家7人一起幫她的老公到各處小店尋找購買卡片。

缺貨情形驚動阿根廷政府，2022年9月底時甚至與發售廠商召開會議了解實際狀況，發售廠商僅表示，需求超出了預期，已加倍努力增加產量，簡化分銷的方式並確保持續供應，直到世界盃結束。

中央社記者實際在首都布宜諾斯艾利斯走訪多個販售點，目前仍不是很順利以正常價格直接買到世足球員卡。內有隨機款式5張的一包世足球員卡正常售價為150披索（約0.89美元），卡達世界盃蒐集冊為750披索，據號角報（clarin）報導，至少花費3萬披索（約177美元）才有機會完成一本638張世界盃蒐集冊。

對於阿根廷人而言，蒐集世足球員卡是童年難忘的回憶，開封足球球員卡，拉出卡封裡5張隨機小卡的過程，是一種驚喜；而與同學朋友或同好交換世足球卡更是一種樂趣。

阿根廷首都自發性衍生出世足球員卡交換的聚集點，世足卡同好從小朋友到大人都有，大家手裡拿著自己的卡片甚至登記著缺乏的卡片編號筆記本，穿梭在人群中，一個個交換。

帶著兒子前來交換重複世足球員卡的艾斯泰班（Esteban）說，他今年47歲，小時候就已經到這個聚集點交換卡片，現在換成他的兒子。也有遠從距離首都8小時的小鎮貝爾納斯科尼（Bernasconi）特來交換世足卡的祖孫三代，希望能交換到梅西小卡。

阿根廷世足球員卡蒐集者向記者展示難以得到的梅西小卡，他們說隨身攜帶當作幸運符，也...
阿根廷世足球員卡蒐集者向記者展示難以得到的梅西小卡，他們說隨身攜帶當作幸運符，也希望阿根廷代表隊拿下第3座獎盃。中央社
交換世足球員卡才有機會完成一本638張的世足盃蒐集冊，阿根廷同好們把握世足比賽期...
交換世足球員卡才有機會完成一本638張的世足盃蒐集冊，阿根廷同好們把握世足比賽期間的週末，在聚集點交換卡片。中央社

足球 世界盃 梅西

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