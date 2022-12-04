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世界最長壽象龜190歲 愛上同性伴侶26年 傳奇一生曝光

聯合新聞網／ 即時報導
高齡190歲的塞席爾象龜「強納森」日前迎來牠的生日，度過將近兩世紀壽命的牠依然相當硬朗，吃東西吃的很快。 (取自影片)
高齡190歲的塞席爾象龜「強納森」日前迎來牠的生日，度過將近兩世紀壽命的牠依然相當硬朗，吃東西吃的很快。 (取自影片)

烏龜被視作長壽的象徵，但你能想像一隻烏龜究竟可以活多久？日前一隻全球最長壽的象龜迎來自己的190歲生日，度過將近2世紀生命的牠身體狀況依然相當良好，居民們決定連續幫牠辦三天慶生派對祝賀。

綜合媒體報導，一隻名叫「強納森」(Jonathan)的塞席爾象龜(Seychelles giant tortoise)在1832年12月4日孵化，1882年從塞席爾(Seychelles)抵達英屬聖赫勒拿島(Saint Helena)，目前已經高齡190歲的牠經歷過許多人類史上重要的事蹟，像是英國維多利亞女王登基、兩次世界大戰及英國女王伊麗莎白二世的去世等。強納森在島上受到許多居民的歡迎，島民們也相當照顧牠，甚至有不少人的一家三代都是在強納森見證下長大的。

強納森最為人津津樂道的故事是在1991年的時候，那時牠擁有一隻象龜伴侶名叫「弗雷德利卡」(Frederica)，兩隻烏龜關係相當融洽，甚至發生過關係，但遲遲都沒有下蛋，讓當地居民感到相當緊張，經過26年後才被發現是一場烏龍，因為弗雷德利卡是一隻公象龜，強納森也是公的，所以牠們交配才沒有後代，也證實象龜之間是有多元成家的同性戀關係。因為強納森因為相當有名，牠的頭像曾經出現在英鎊的5便士硬幣上。

強納森因為年事已高，身體已經滿是皺紋，眼睛也因為長了白內障而失明，但這並不妨礙牠的日常生活，目前牠依然會在島上到處走動，遇到熟悉的島民親近牠的時候也會緩慢溫和的回應。為了慶祝強納森的高壽，當地居民為牠舉辦了為期三天的生日派對，準備了烏龜生日蛋糕及零食給牠吃，參加該活動的人還可以獲得特別證書並購買強納森的紀念郵票。日前聖赫勒拿島官方也上傳了強納森的祝壽派對影片，讓世界各地喜愛塞席爾象龜的龜友能夠一起共襄盛舉。

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