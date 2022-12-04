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北美周末票房「黑豹2」4連冠 今年最佳

中新社／洛杉磯4日電
漫威新片「黑豹2：瓦干達萬歲」票房亮眼。(圖：迪士尼提供)
漫威新片「黑豹2：瓦干達萬歲」票房亮眼。(圖：迪士尼提供)

漫威最新超級英雄電影「黑豹2」（Black Panther: Wakanda Forever），奪得2022年北美周末票房排行榜首個四連冠。 

北美票房統計網站boxofficemojo.com12月4日發佈電影市場數據，31部影片北美周末票房（12月2日至4日）報收約5294萬美元，受缺乏強力新片拉動以及卡塔爾世界杯觀眾分流等因素影響，周末票房環比大幅下跌接近44％。 

科幻動作片「黑豹2」此番周末票房約得1759萬美元，儘管環比跌幅約61%，在同期北美周末總票房中佔比仍達到三分之一，連續第四次贏得北美周末票房排行榜冠軍。有評論指出，這一成績更多是得益於競爭者寥寥無幾。但該片自身票房號召力亦不容小覷，目前北美累計票房近3.94億美元，加上海外市場，迄今總票房已超過7.33億美元。

12月2日上映的新片「暴戾夜」（Violent Night）緊隨其後，以約1330萬美元首映周末票房登上本期榜單次席。目前主要電影網站對這部聖誕節檔動作喜劇片評價為IMDb評分7.1、MTC評分55、爛番茄新鮮度70%，CinemaScore打分為B＋。有觀眾稱，作為一部爆米花影片，該片稱得上是限制級聖誕老人主題電影中拍得較好的一部。 

在新片衝擊下，上期榜單亞軍「奇異冒險」（Strange World）以約492萬美元周末票房、近60%環比跌幅退居本輪排名季軍。這部迪士尼最新動畫電影目前北美累計票房約2552萬美元，加上海外市場，迄今總票房約4232萬美元，低於業界預期。 

本輪北美周末票房十強中唯一排名回升的影片是恐怖喜劇片「五星饗魘」（The Menu），以約356萬美元從上期榜單第5名逆襲至本輪排名第4位。超級英雄電影「黑亞當」（Black Adam）則以約167萬美元從上期榜單第6名退居本輪排名第7位，目前這部DC奇幻動作片北美累計票房約1.65億美元，加上海外市場，迄今總票房約3.84億美元。 

此外，兩部頒獎季熱門影片也續居北美周末票房排行榜十強。由兩獲奧斯卡最佳導演獎的史蒂芬史匹柏執導的劇情片「法貝爾曼」（The Fabelmans），以約130萬美元周末票房位列本期榜單第8名。贏得第79屆威尼斯影展節最佳導演銀獅獎的愛情恐怖劇情片「骨肉的總和」（Bones and All），以約119萬美元周末票房居本輪排名第9位。 新的一周，愛情劇情片「光影帝國」（Empire of Light）將於12月9日上映。

漫威新片「黑豹2：瓦干達萬歲」票房亮眼。（美聯社）
漫威新片「黑豹2：瓦干達萬歲」票房亮眼。（美聯社）

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