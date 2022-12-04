新婚當夜婆婆要她幫公公洗腳 網見狀喊「變態」

網友分享同事新婚當夜，被婆婆要求幫公公洗腳，網友見狀氣炸，直呼對方公婆一家是「變態」。（圖片來源／ingimage）

華人 婚禮存在許多禮俗，但公婆若借機刁難媳婦就不太合理。有網友近期在臉書社群 分享同事遭遇，她說同事嫁到夫家，新婚當晚婆婆就準備一盆水，要同事跪著幫公公洗腳，令不少人大感吃驚。對此，不少網友都訝異回覆，直言「公公是手殘廢嗎？」更有人直呼變態。

網友在「毒姑九賤婆媳討論區」發文，她說，同事近期在公司分享在婆家遇到的瞎事時，有一個年長大姐的故事，讓眾人訝異，這位大姐40年前嫁入夫家，對方婆婆當晚就準備了一盆水，要她跪著幫公公洗腳，在場的同事都露出驚訝神情。

網友也疑惑「實在想不懂，一個人明明好手好腳，為何會需要別人為他洗腳？」貼文一出後，網友回覆踴躍，多數人直呼公婆舉止太誇張。

網友紛紛留言稱，「這太扯了！如果是我會直接要我老公去洗！兒子都不洗了還要媳婦洗，鬼故事無誤」、「前三天要有人（晚輩）端水給妳洗漱，妳要給紅包，怎麼會讓她剛進門就壓落底」、「先預習以後卧病在床要人把屎把尿吧」、「她公公是不洗澡的嗎？只洗腳？」、「公婆下馬威」。

其中有網友也分享類似經驗，「有聽過差點也要做，結果是前大姑幫自家媽媽因身體不方便而洗，提這洗腳的還是前夫（前夫還未滿40歲）」、「我婆婆要我去給她洗腳，說是『古禮』，我反問婆婆，照古禮，她頭一年進門當媳婦，紅包拿多少，婆婆一時說不出來，我還問婆婆，照古禮我帶了1000萬（台幣）嫁妝，她給了多少聘禮，婆婆都沒做到，為何要我幫她洗腳？腦子有坑嗎？」