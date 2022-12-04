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世足賽／梅西黃金左腳再發功 擠進金靴射手榜

車主見大象進逼棄車逃入草叢 目擊者笑：可能有獅子啊

聯合新聞網／即時報導
一名男子駕車去野生動物園玩，遇到一隻大象步步逼近他的車，嚇到直接「棄車逃逸」，讓大象也傻眼。（取材自YouTube）
一名男子駕車去野生動物園玩，遇到一隻大象步步逼近他的車，嚇到直接「棄車逃逸」，讓大象也傻眼。（取材自YouTube）

一名男子駕車去野生動物園玩，遇到一隻大象步步逼近他的車，嚇到直接「棄車逃逸」，天外飛來一筆的行為讓其他遊客看到笑瘋，最後幸運地大象決定放他一馬，未再追擊。

來自英國的梅爾維拉（Melville）夫妻在南非赫盧赫盧韋–印姆弗魯茲公園（Hluhluwe-iMfolozi Park）和家人旅遊，看到令人匪夷所思的一幕，一台白色的豐田（Toyota）汽車超越他們並消失在轉角處，他們轉過去後看到了那台豐田，旁邊有一隻成年的公象正緩步逐漸接近它。

公象在旁邊作勢揮舞鼻子，梅爾維拉屏息以待，以為大象準備摧毀那台豐田，這時汽車駕駛做了一個不聰明的決定，打開車門往大象的反方向逃命似地逃入灌木叢中，大概跑了數十公尺才停下。

梅爾維拉一車人對男子的詫異舉動爆出一陣笑聲，有人直呼：「他在幹什麼阿！」、「草叢裡可能會有獅子」、「大象看起來好像很生氣」，這意外的發展讓大象也陷入困惑，本來一度朝男子的方向追擊，但想了想又決定放他一馬，自顧自緩緩朝草叢走去。

最後車主不曉得從哪裡冒出來，慌慌張張撿回他的車，坐進駕駛座立刻駛離，這超展開的劇情讓梅爾維拉一家人再度爆出大笑。這個情況任誰看了都會認為跑出車外是不智之舉，但他們表示：「也許他的怪異決定反而救了自己和車子」。

豐田 汽車 動物園

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