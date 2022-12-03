情勒小雨傘？日網友奇招讓小偷良心發現 網笑：更想偷

日本網友突發奇想在傘柄末端裝上「可憐表情」，以喚起小偷的良心。（取材自推特）

雨傘常常被他人偷走嗎？有日本 網友發明了「奇葩雨傘防盜法」，說明只要在傘柄畫上「可憐表情」，小偷看到後就會感受到雨傘主人的落寞心情，並把雨傘歸回，但許多網友紛紛笑稱這造型「更想帶回家了」。

日本網友在推特 上發文分享，由於先前放在便利店門口外的雨傘常常被偷，於是發明了「奇葩雨傘防盜法」，說明只需在傘柄末端裝上「可憐表情」，據說當犯人打開雨傘的那刻，會感受到雨傘主人的落寞心情，然後把雨傘放回原處。

有網友分析造型特別的雨傘比較不容易被偷，指出普通雨傘的辨識度不高，有些人就只是懶得帶傘出門，遇到下雨就圖方便隨手牽傘，所以太特別的傘就會擔心被抓包，不會是優先下手的目標。

許多台灣網友看到雨傘後，反而表示更想帶回家了，「看你這麼可憐只好把你帶回家囉」、「更想偷了欸」、「天啊，這麼可憐要帶回家啦」、「本來不想偷的，是你誘惑我」、「本來沒人會拿，裝上後馬上被帶走」。

還有人表示，「情勒小雨傘」、「我試過，沒用」、「以為雨傘小偷會心軟？才不會」、「放在超商 外面傘架等於愛心傘」、「好可愛喔」。