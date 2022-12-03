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菲律賓版巴西狂歡節 巴科洛德面具嘉年華全市沸騰

中央社／巴科洛德市2日專電
面具嘉年華（MassKara）是菲律賓中部大城巴科洛德市（Bacolod）最盛大的慶典，堪稱菲律賓版的巴西狂歡節。（中央社）
面具嘉年華（MassKara）是菲律賓中部大城巴科洛德市（Bacolod）最盛大的慶典，堪稱菲律賓版的巴西狂歡節。（中央社）

「面具嘉年華」是菲律賓中部大城巴科洛德市最盛大的慶典。走過疫情，今年嘉年華除了總統小馬可仕到場觀賞，表演者五彩繽紛的巨大面具和精彩歌舞更使全市陷入歡慶。

面具嘉年華（MassKara）可以說是菲律賓版的巴西狂歡節（Carnaval）。

面具嘉年華是菲律賓中部大城巴科洛德市（Bacolod）最盛大的慶典。各「巴朗蓋」...
面具嘉年華是菲律賓中部大城巴科洛德市（Bacolod）最盛大的慶典。各「巴朗蓋」（barangay，菲律賓村、里）精心設計巨大面具、服裝道具和歡樂滿點的歌舞，盼在比賽中脫穎而出。（中央社）

歷經COVID-19疫情，今年面具嘉年華以「重拾笑顏」為主題，於10月23日登場，吸引數千名遊客湧入位於內格羅斯島（Negros）的巴科洛德市（Bacolod）。

巴科洛德市數個「巴朗蓋」為在比賽中脫穎而出，奪得100萬披索獎金，卯足全力精心設計巨大面具、五彩繽紛的服裝、道具和歡樂滿點的歌舞，現場氣氛立即沸騰。

巴朗蓋（barangay）是菲律賓基層行政區。

面具嘉年華慶典起源於1980年代。當時國際糖價暴跌，盛產蔗糖的內格羅斯島和巴科洛德市發生飢荒，百萬人食不果腹，加上搭載上千人的敦安渡輪（Don Juan）於1980年撞上一艘油輪沉沒，約175人身亡，罹難者多為內格羅斯島居民，為振奮人心，面具嘉年華應運而生。

今年面具嘉年華，許多隊伍在歌舞中融入甘蔗、渡輪、疫情等意象，還有巴科洛德市著名的燒烤料理（inasal）、甜薄餅（piaya）、聖塞瓦斯蒂安大教堂（San Sebastian Cathedral）等，傳達居民走出逆境重拾笑容的期望。

面具嘉年華（MassKara）是菲律賓中部大城巴科洛德市（Bacolod）最盛大...
面具嘉年華（MassKara）是菲律賓中部大城巴科洛德市（Bacolod）最盛大的慶典，傳達居民走出逆境，重拾笑容的期望。（中央社）

出席觀賞閉幕演出的小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）致詞表示，不僅巴科洛德市民，菲律賓人民都準備好恢復正常生活，讓彼此的生活更美好，讓菲律賓變得更好。

他表示：「現在我們已經知道如何控制COVID-19。很高興我們來到這裡，重聚一堂。我想，（今年面具嘉年華）可能是巴科洛德市史上最成功的面具嘉年華。」

小馬可仕說，藉由舉辦面具嘉年華，巴科洛德市「向菲律賓全國和全世界展現菲律賓已經回復常軌，我們準備好重回工作崗位，年輕人已經回到校園。我們會重拾過去作為，改善和讓菲律賓經濟成長，讓每個菲律賓人的生活都能更安逸」。

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