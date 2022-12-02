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足球與啤酒的結合 展現巴西日常文化

中央社聖保羅2日專電
足球是巴西的全民運動，許多球迷都會搭配啤酒與三五好友一同收看比賽與慶祝贏球。圖為2日在巴西大城聖保羅收看巴西對戰喀麥隆的球迷。（歐新社）
足球是巴西的全民運動，許多球迷都會搭配啤酒與三五好友一同收看比賽與慶祝贏球。圖為2日在巴西大城聖保羅收看巴西對戰喀麥隆的球迷。（歐新社）

不是每個巴西人都喜歡足球或是愛喝啤酒，但不可否認的是，很大一部分巴西人喜歡結合這兩件事，因為它們是巴西日常文化的組成部分。

雖然英國發明足球，但巴西卻是全世界公認的「足球王國」。巴西是唯一一支參加每一屆世界盃的球隊，也是唯一贏得五次世界盃冠軍的國家。

此外，大多數人認為巴西球王比利（Pelé）是有史以來最佳足球運動員，1999年被國際奧運委員會選為「世紀運動員」，2013年度國際足總頒獎禮，比利獲得首次頒發的國際足總榮譽金球獎。

這一切都有助於掀起巴西人對足球的熱情。

在巴西，每場足球比賽都是重要活動。每個星期天，家人和朋友不是聚在家裡就是在酒吧碰面看球賽；在球賽進行中聽到鄰居尖叫和放煙花更是稀鬆平常。

記者發現，無論是巴西的兒童還是成人，觀看足球通常帶來高度歡樂。父母在孩子出生時購買的第一件禮物，往往是他們加油的球隊球衣。足球也是巴西學校兒童非常受歡迎的課外活動。

總的來說，足球一直流淌在巴西人的血液中。

足球是巴西的全民運動，許多球迷都會搭配啤酒與三五好友一同收看比賽與慶祝贏球。圖為...
足球是巴西的全民運動，許多球迷都會搭配啤酒與三五好友一同收看比賽與慶祝贏球。圖為11月28日在巴西大城聖保羅收看巴西對戰瑞士的球迷。（Getty Images）

在巴西，一杯冰啤酒可以拉近人們的距離。巴西人不會僅僅因為酒精或為了放鬆而喝啤酒，喝啤酒是與人聯繫、社交、結交朋友的一種方式。

記者觀察到，巴西成人下班或大學生下課後出去喝啤酒幾乎是帶點義務性質的活動，尤其是周五晚上開始的「歡樂時光」（happy hour），就算不是很喜歡喝啤酒的人，只要與朋友聚在一起，也難免小酌幾杯，因為與朋友分享一瓶啤酒是一種建立人際關係的方式。

電子工程師費南德斯（Leandro Fernandes）告訴中央社記者，在巴西喝啤酒一定要喝冰鎮的，所以在聚會和慶祝活動期間，人們一定要確保冰箱裡有足夠的冰和空間來容納他們購買的所有啤酒，巴西人絕對不喝溫啤酒。

費南德斯說，巴西家庭的典型週末就是燒烤和喝冰鎮啤酒，等待電視轉播足球比賽。巴西大多數酒吧也都會在週三和周日播放足球比賽，尤其是冠軍賽的時候，人氣酒吧總是擠滿球迷，一邊為自己的球隊加油，一邊與朋友喝酒聊天。

在這樣歡樂友好的氛圍中，就算自己的球隊輸球也不會太難過；如果因為贏球而高興，更加可以大肆慶祝。

世界盃期間，足球與啤酒的結合似乎更理所當然。雖然今天巴西以0比1輸給喀麥隆，但仍以小組第一名出線，下一戰將在巴西時間5日下午4時（美東時間5日下午2時）的16強淘汰賽對上韓國。可以想像的是，屆時肯定會有許多巴西球迷聚集在酒吧裡為國家隊加油。

巴西 足球 世界盃

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