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正妹球迷「鏡頭比YA」5秒影片暴紅 網友直呼：勝利女神

聯合新聞網／即時報導
日本球迷「SHONO」在世界盃暴紅。（取材自Instagram）
日本球迷「SHONO」在世界盃暴紅。（取材自Instagram）

世界盃足球賽不只場上踢得火熱，有時場下球迷，也可能成為眾人目光的焦點。就在德日之戰前，一位日本正妹球迷「SHONO」被媒體被場邊拍到一段短短五秒，在鏡頭前比「YA」的畫面，而這段影片居然就讓SHONO迅速暴紅，成為球迷間的另一個話題。

根據日本媒體「ディリー新潮」報導，1994年生的SHONO，出身自有「足球王國」之稱的靜岡縣濱松市。受到父親影響，SHONO從小就是足球迷。過去她曾經挑戰過演藝圈、組成過偶像團體。近來則主要以模特兒、樂團「PARADOXX」鼓手的身分活動。另外她還多次受youtube頻道「サッカーキング」之邀，在節目上大聊熱愛的足球。

在世足賽高關注度之下，SHONO場邊短短幾秒的畫面迅速在網路上傳開。SHONO的IG帳號在短時間內，追蹤者就從2萬人暴增至超過10萬人。連帶使得PARADOXX官方網站，一時因為流量過載而當掉。讓她直呼這短短的五秒，簡直「改變了人生」。

許多網友紛紛表示「勝利女神」、「感覺又正人又好」、「不愧是世界級的大比賽」、「靠出眾的氣場與充滿魅力的笑容擄獲全世界」、「把握住一瞬間，像極了足球」、「這是我認為人群中最棒的微笑」、「濱松之星」、「可愛到無法自拔」、「恭喜登上世界舞台」。

足球 日本

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