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世足賽／忘不了8年前遭血洗 德國沒晉級 巴西球迷最開心

記者陳宛晶／即時報導
德國出局，球迷難掩失望。（路透）
德國出局，球迷難掩失望。（路透）

德國、比利時兩大強權在卡達世足賽同日出局，最開心的一群人，可能來自南美地表上的巴西球迷，因為這正是近兩屆在世界盃淘汰巴西的球隊，各式梗圖出籠，還有人留言：「巴西人最不記仇」。

分組賽最後一輪賽事，E組、F組都出現開賽前沒人想像得到的結局，握有4座冠軍的德國、世界排名第2的比利時，都僅居分組第三，同一天遭到淘汰出局。

「巴西利亞郵報」報導巴西球迷在網路上的歡騰慶祝，留言：「巴西人最不記仇，德國、比利時同日出局，爽啊！」為了「他國事務」開心有理由，德國在2014年4強賽以7：1血洗巴西，比利時上屆則在8強賽淘汰巴西。

德國出局，球迷難掩失望。（路透）
德國出局，球迷難掩失望。（路透）

從1998年起，該屆淘汰巴西的球隊，都在下一屆止步分組賽、無一例外，包括1998年法國、2006年法國、2014年德國、2018年比利時；此外，德國在7：1大捷一戰後，連續兩屆都在分組賽出局，更被巴西球迷稱為「7比1的報應」。

此外，德國的出局，也代表他們的世界盃冠軍數停留數在4座，與本屆未參賽的義大利並列第二多冠國家，確定今年無人可以撼動5冠的巴西最多冠地位。

巴西 德國 世界盃

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