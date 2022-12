世足賽／忘不了8年前遭血洗 德國沒晉級 巴西球迷最開心

德國 、比利時兩大強權在卡達世足賽同日出局,最開心的一群人,可能來自南美地表上的巴西 球迷,因為這正是近兩屆在世界盃 淘汰巴西的球隊,各式梗圖出籠,還有人留言:「巴西人最不記仇」。

分組賽最後一輪賽事,E組、F組都出現開賽前沒人想像得到的結局,握有4座冠軍的德國、世界排名第2的比利時,都僅居分組第三,同一天遭到淘汰出局。

「巴西利亞郵報」報導巴西球迷在網路上的歡騰慶祝,留言:「巴西人最不記仇,德國、比利時同日出局,爽啊!」為了「他國事務」開心有理由,德國在2014年4強賽以7:1血洗巴西,比利時上屆則在8強賽淘汰巴西。

德國出局,球迷難掩失望。(路透)

從1998年起,該屆淘汰巴西的球隊,都在下一屆止步分組賽、無一例外,包括1998年法國、2006年法國、2014年德國、2018年比利時;此外,德國在7:1大捷一戰後,連續兩屆都在分組賽出局,更被巴西球迷稱為「7比1的報應」。

此外,德國的出局,也代表他們的世界盃冠軍數停留數在4座,與本屆未參賽的義大利並列第二多冠國家,確定今年無人可以撼動5冠的巴西最多冠地位。

I would like to say thank you to Spain and Japan



You removed Germany from the world cup and Brazil is thankful for that pic.twitter.com/GxcSR9vnYc