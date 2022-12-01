3烏龜被忘在屋外結冰 她把牠們「綁起來火烤」奇蹟發生

一名女子日前忘記把寵物龜帶進屋內，導致3隻烏龜全部結冰凍死，女子相當崩潰自責，竟使出了「冰火九重天」復活之術急救烏龜，最後3隻烏龜都成功被救活。 (影片截圖)

天氣越來越冷，小心不要忘記把毛孩帶進室內。一名女子日前忘記把寵物龜帶進屋內，導致3隻烏龜全部結冰凍死，女子相當崩潰自責，竟使出了「冰火九重天」復活之術急救烏龜，最後3隻烏龜都成功被救活，影片曝光讓許多網友看呆了。

綜合中國媒體報導，河南 一名女子養了3隻烏龜，平常就放在住家院子裡面的兩個陶製大甕裡面，這幾天受到強烈冷氣團影響，大陸各省分氣溫驟降，不少地方甚至還下起雪來。結果這名女子忘記把3隻烏龜從院子裡搬進來家中，等到她想起來的時候，3隻烏龜已經在甕中跟著水通通結成冰凍死了。

女子因為自己一時失誤害3隻寵物龜死亡相當懊惱，想盡辦法都想救活她的3隻寵物龜，不斷敲打冰面想要救出烏龜們，還叫來所有家人救烏龜。從女子家人側錄的影片可以看到，女子一家人把烏龜從甕中挖出來，再把3隻烏龜綁在木棍上，放到火堆上像烤乳豬一樣「旋轉火烤」，一邊烤一邊淋水把冰融掉。

這樣「冰火九重天」的救援方法竟然奏效了，女子與家人一陣折騰，3隻烏龜竟然就這樣活過來了。女子表示，當時為了救烏龜已經急到不行了，腦袋當下一片混亂，只想到用火烤看看會不會讓烏龜身上的冰融化掉，結果竟然成功救回3隻烏龜的性命，而且用這樣的方法也沒傷到烏龜。

影片曝光後吸引網友熱烈討論，網友留言表示「烏龜搞不好想著自己還可以自救的，只是沒想到飼主會用這麼狂的方法」、「沒把烏龜活活烤死也是很厲害」、「真是嚇死我了，我以為這女的要把自己寵物烤來吃」、「烏龜：你還是讓我自生自滅吧」。