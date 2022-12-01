我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

洛縣新冠感染繼續飆升 住院數也看漲 若惡化戴回口罩

殺夫妻還啃臉 佛州男6年後認罪 「精障」免坐牢

3烏龜被忘在屋外結冰 她把牠們「綁起來火烤」奇蹟發生

聯合新聞網／即時報導
一名女子日前忘記把寵物龜帶進屋內，導致3隻烏龜全部結冰凍死，女子相當崩潰自責，竟使出了「冰火九重天」復活之術急救烏龜，最後3隻烏龜都成功被救活。 (影片截圖)
一名女子日前忘記把寵物龜帶進屋內，導致3隻烏龜全部結冰凍死，女子相當崩潰自責，竟使出了「冰火九重天」復活之術急救烏龜，最後3隻烏龜都成功被救活。 (影片截圖)

天氣越來越冷，小心不要忘記把毛孩帶進室內。一名女子日前忘記把寵物龜帶進屋內，導致3隻烏龜全部結冰凍死，女子相當崩潰自責，竟使出了「冰火九重天」復活之術急救烏龜，最後3隻烏龜都成功被救活，影片曝光讓許多網友看呆了。

綜合中國媒體報導，河南一名女子養了3隻烏龜，平常就放在住家院子裡面的兩個陶製大甕裡面，這幾天受到強烈冷氣團影響，大陸各省分氣溫驟降，不少地方甚至還下起雪來。結果這名女子忘記把3隻烏龜從院子裡搬進來家中，等到她想起來的時候，3隻烏龜已經在甕中跟著水通通結成冰凍死了。

女子因為自己一時失誤害3隻寵物龜死亡相當懊惱，想盡辦法都想救活她的3隻寵物龜，不斷敲打冰面想要救出烏龜們，還叫來所有家人救烏龜。從女子家人側錄的影片可以看到，女子一家人把烏龜從甕中挖出來，再把3隻烏龜綁在木棍上，放到火堆上像烤乳豬一樣「旋轉火烤」，一邊烤一邊淋水把冰融掉。

這樣「冰火九重天」的救援方法竟然奏效了，女子與家人一陣折騰，3隻烏龜竟然就這樣活過來了。女子表示，當時為了救烏龜已經急到不行了，腦袋當下一片混亂，只想到用火烤看看會不會讓烏龜身上的冰融化掉，結果竟然成功救回3隻烏龜的性命，而且用這樣的方法也沒傷到烏龜。

影片曝光後吸引網友熱烈討論，網友留言表示「烏龜搞不好想著自己還可以自救的，只是沒想到飼主會用這麼狂的方法」、「沒把烏龜活活烤死也是很厲害」、「真是嚇死我了，我以為這女的要把自己寵物烤來吃」、「烏龜：你還是讓我自生自滅吧」。

河南

上一則

撿到「黃金鳳凰」？獸醫曝傻眼真相：貪吃海鷗掉進咖哩鍋

下一則

世足賽／忘不了8年前遭血洗 德國沒晉級 巴西球迷最開心

延伸閱讀

世足賽／日本晉級16強 主帥：亞洲足球能戰勝世界強國

世足賽／日本晉級16強 主帥：亞洲足球能戰勝世界強國
3偷渡客躲「貨輪船舵」11天 大難不死奇蹟抵西班牙

3偷渡客躲「貨輪船舵」11天 大難不死奇蹟抵西班牙
世足賽／3分鐘連進2球 3：3逼和塞爾維亞 喀麥隆奇蹟續命

世足賽／3分鐘連進2球 3：3逼和塞爾維亞 喀麥隆奇蹟續命
我的感恩

我的感恩

熱門新聞

26歲王姓男子多年前開始救助受傷的野狼，成立野生動物保護站來收容這些狼，目前已經累積收容了320隻，男子也成了這群狼的「狼王」，狼群都會主動來撒嬌合影。(影片截圖)

狂男與320匹狼「同吃同住7年」互動超親密百萬人嚇傻

2022-11-24 20:01
外界瘋傳影片中嬌喘聲是主持人小思的聲音。(取材自抖音)

抖音世足轉播賽突出現「神祕嬌喘聲」網瘋猜是21歲主播

2022-12-01 03:26
若被床蝨叮咬，會出現紅腫發癢、影響睡眠等症狀。(影片截圖)

住旅館當心「床蝨」叮咬 資深員工透露這幾處最需注意

2022-11-25 00:43
前CIA匿名爆料自己曾在51區看過飛碟和外星人。（取材自推特）

前CIA探員臨終前曝「51區是真的」：我親眼看過外星人

2022-11-30 19:50
飼主看著沒有要起身讓座的狗狗表示：「阿我要坐哪？」。(取材自Tik Tok)

沙發被塞爆死不讓座 狗狗眼神示意：馬麻妳坐地上

2022-11-27 20:46
微博上一段狗狗「叫媽媽」的影片驚呆不少網友。（視頻截圖）

她半夜聽到愛犬用男音叫「媽媽」 網驚：起雞皮疙瘩

2022-11-26 22:30

超人氣

更多 >
耆老當臥底 FBI嚴打紐約華社成人日間中心現金回扣

耆老當臥底 FBI嚴打紐約華社成人日間中心現金回扣
女網紅出國看世界盃 到機場才知護照被剪 當局「怕出去被詐騙」

女網紅出國看世界盃 到機場才知護照被剪 當局「怕出去被詐騙」
江澤民遺體運抵北京 習近平接機三鞠躬

江澤民遺體運抵北京 習近平接機三鞠躬
網友大推 好市多這款冷凍披薩爆紅

網友大推 好市多這款冷凍披薩爆紅
白紙革命 聖荷西追悼會失控 數百人齊喊「習近平下台」

白紙革命 聖荷西追悼會失控 數百人齊喊「習近平下台」