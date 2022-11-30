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世足賽／「最快最準」官方用球 設計靈感是阿拉伯帆船

中央社／雅加達30日專電
2022世界盃官方足球紀念版產自印尼東爪哇大城茉莉芬，該工廠被視為印尼的驕傲。(路透)
2022世界盃官方足球紀念版產自印尼東爪哇大城茉莉芬，該工廠被視為印尼的驕傲。(路透)

2022世界盃足球賽正在卡達舉行，印尼雖然無緣踢進世足賽，卻以另一種方式在世足上登場。印尼媒體近日披露，本屆官方足球紀念版正是由印尼製造，並稱之為印尼的驕傲。

今年世足官方比賽用球Al Rihla近日備受印尼媒體矚目。據報導，東爪哇大城茉莉芬（Madiun）的一座工廠，受委託為這屆世足賽官方足球紀念版的生產商之一，已製作5萬多顆足球，銷往美國、德國、阿拉伯聯合大公國、巴西及英國。

這家工廠是印尼PT Global Way公司所有，根據這家體育用品製造公司的網站顯示，他們長期與彪馬（Puma）和阿迪達斯（Adidas）合作，2018年也曾經生產世足的紀念品。

印尼媒體「占碑論壇」（Jambi Tribun）分析，這代表印尼生產的足球品質受到世界肯定。東爪哇省省長柯菲法（Khofifah Indar Parawansa）表示，對於東爪哇能為2022年卡達世界盃足球賽做出貢獻感到自豪，希望能因此刺激經濟復甦。

柯菲法向媒體表示，當地經濟因疫情及俄烏戰爭而不穩定，這家工廠和足球訂單為數千名年輕人提供就業機會。半島電視台引述印尼統計局數據，茉莉芬在2020年至2021年間經濟成長3.34%，柯菲法把它歸功於該工廠。

國際足球總會表示，Al Rihla是迄今速度最快、且最具有準確性的球，該球外觀的設計靈感來自阿拉伯傳統帆船（Dhow），藍、紅和黃的配色是代表卡達的景色。而Al Rihla也是第一個完全使用水性油墨和膠水製作的足球，對環境的危害較小。

印尼球迷協會負責人伊格納西斯（Ignatius Indro）向媒體表示，印尼產品因高品質獲得全球認可，他感到自豪，「儘管我們的國家隊這次沒能參加世界盃，但印尼本地產品仍然走向了世界」。

伊格納西斯指出，近年印尼政府努力向世界推銷印尼產品，以與越南和中國等地競爭，世界盃正是印尼展示商品的重要舞台。

印尼自獨立以從未獲得世足賽資格，1938年曾以荷屬東印度代表隊成為首支進入世界盃決賽的亞洲球隊。

印尼 足球 世界盃

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