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天線寶寶「太陽嬰兒」長大了 職業曝光且要結婚了

聯合新聞網／即時報導
「天線寶寶」裡的太陽寶寶已長大成人，且已有穩定工作嚮往結婚。(取材自Instagram)
「天線寶寶」裡的太陽寶寶已長大成人，且已有穩定工作嚮往結婚。(取材自Instagram)

在幼兒圈曾經紅極一時的「天線寶寶」（Teletubbies），隨著時間過去，兒童節目不斷推陳出新，但對「天線寶寶」有印象的人，是否都還記得裡面可愛的太陽寶寶呢？紅遍海外的她現在在做什麼呢？

根據「鏡報」報導，潔絲（Jess Smith）出生不久後，就被選角成為「天線寶寶」中的太陽，成為兒童電視明星。相信世界上多數人都會記得她可愛的笑聲與富有感染力的微笑，且在劇中的「神奇島」，照亮丁丁（Tinky Winky）、迪西（Dipsy）、拉拉（Laa-Laa）和小波（Po）。

但現在長大成人的太陽寶寶，已經完全無法被世界各地粉絲辨識，並且低調地在一家保全公司從事流程管理的工作。

潔絲大方向媒體分享自己未來計畫，包括安定下來並組成自己的家庭，且在結婚前先到世界各地旅遊。儘管潔絲跟20年前的寶寶模樣相距甚遠，而她也坦承，自己對當時拍攝「天線寶寶」的印象也記不太起來了。

潔絲表示自己是到醫院減重被選上，當時製作人讓她坐在鏡子跟鏡頭前，看爸爸玩玩具，而幸運被BBC看中。當時媽媽抱她去量體重，製作人則在裡面看到任何笑臉寶寶都希望可以與他們取得聯繫。

試片時，潔絲的爸爸抱著一隻泰迪熊逗她笑，並滑動玩具賽車讓她看鏡頭，成功讓潔絲看鏡頭得到太陽寶寶的角色。有人跟她說，當時她是被放到鏡子前，並看著鏡中的自己咯咯笑。

「天線寶寶」於1997年至2001年在BBC播出，2015年至2018年在CBeebies再次播出，而潔絲從1997年到2001年間扮演了4年的咯咯笑太陽寶寶。

減重 賽車

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