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澳洲字典年度新詞 「單身漢手提包」獲選人氣王

中央社／雪梨29日即時報導
外帶烤雞被稱為「單身漢手提包」。（示意圖，本報資料照片）
外帶烤雞被稱為「單身漢手提包」。（示意圖，本報資料照片）

澳洲麥考瑞字典今天公布2022年度新詞彙，「單身漢手提包」（Bachelor's handbag）獲網友票選為最佳人氣王，這是對外帶烤雞的幽默口語稱呼。

法新社報導，麥考瑞字典（Macquarie Dictionary）解釋，外帶烤雞之所以被稱為「單身漢手提包」，是因為「在大快朵頤前不用多做其他準備，因此被單身者視為方便食用的餐點，加上這種烤雞經常被包裝在有提把的小型塑膠袋裡，就像個手提包」。

麥考瑞字典將其定義為：「名詞，口語上（幽默）稱呼外帶烤雞。」

在線上投票中名列第1的「單身漢手提包」，融合了澳洲人對雙關語玩笑話和雞的熱愛。

麥考瑞字典資深編輯摩根（Victoria Morgan）告訴法新社：「我們收到相當多意見回饋，有些人將其稱為商人的手提包或單身漢的公文包。」

「然後，想當然會遇到一點點反彈，但我認為他們有些劃錯重點。你知道，有些人會說：『噢，我有家庭，不見得是單身漢。』不不，這只是個名字。」

今年納入辭典的其他詞彙還包括感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病）後的症狀「辣嗆咳」（spicy cough），還有燒毀超過10萬公頃林地的「巨型大火」（gigafire）。

「完美睡眠主義症」（orthosomnia）這個詞彙雖非源於澳洲，但也在榜上占據一席。

完美睡眠主義症是一種失眠症，「被認為是過度執著於可穿戴裝置追蹤裝置建議的睡眠時數與品質數值，進而引起的焦慮」。

麥考瑞字典委員會正式選出的年度詞彙為「藍綠色」（teal），這不僅是一種顏色，同時定義出新一代獨立政治人物，他們結合環保人士的綠色以及保守政策的藍色，在5月澳洲大選脫穎而出。

澳洲 投票 失眠

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