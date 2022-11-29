阿根廷球迷打造「世足之家」 合租別墅要看遍每場比賽

一群阿根廷年輕人，打造「世足之家」，集資租下獨棟別墅打算看遍每一場比賽。（取材自Instagram）

阿根廷人對於足球 的狂熱以及對於國家隊的支持已到瘋狂地步。一群阿根廷年輕人集資租下獨棟透天厝，在世足月中看遍每一場比賽，並將這個計畫稱為「世足之家」。

提出「世足之家」（La Casa del Mundial）想法的賴夫（Nicolas Lev）說，因為無法親自去看2022卡達世界盃 足球賽，去年9月時萌生租一間房子與朋友一起看每場球賽的想法。因此，他與約10位29至30歲的單身族朋友一起集資合租透天厝，讓「世足之家」的想法能夠成真。

這群合租「世足之家」的年輕人大多為遠距上班的工作者，他們不僅享受一起生活，一同觀看足球的樂趣，更擁有完善的管理系統，策劃人樂福以經濟部、糧食部、飲料部、清潔部、代表隊部和娛樂部等6大部門，分配世足之家所需資源及財務，並將每天在「世足之家」的生活放在社群網站 與外界分享。

賴夫提到，找尋「世足之家」的落腳處並不順利，需要足夠的房間、泳池和阿根廷人必備的烤肉架。另外，也不能位居偏僻，最後終於在布宜諾斯艾利斯省的總統官邸旁，找到合適的地點。