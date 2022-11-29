我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

國會暴亂案 極右組織創辦人煽動叛亂罪成立

世說新聞╱華男有這症狀 一查竟是癌

阿根廷球迷打造「世足之家」 合租別墅要看遍每場比賽

中央社／布宜諾斯艾利斯29日專電
一群阿根廷年輕人，打造「世足之家」，集資租下獨棟別墅打算看遍每一場比賽。（取材自Instagram）
一群阿根廷年輕人，打造「世足之家」，集資租下獨棟別墅打算看遍每一場比賽。（取材自Instagram）

阿根廷人對於足球的狂熱以及對於國家隊的支持已到瘋狂地步。一群阿根廷年輕人集資租下獨棟透天厝，在世足月中看遍每一場比賽，並將這個計畫稱為「世足之家」。

提出「世足之家」（La Casa del Mundial）想法的賴夫（Nicolas Lev）說，因為無法親自去看2022卡達世界盃足球賽，去年9月時萌生租一間房子與朋友一起看每場球賽的想法。因此，他與約10位29至30歲的單身族朋友一起集資合租透天厝，讓「世足之家」的想法能夠成真。

這群合租「世足之家」的年輕人大多為遠距上班的工作者，他們不僅享受一起生活，一同觀看足球的樂趣，更擁有完善的管理系統，策劃人樂福以經濟部、糧食部、飲料部、清潔部、代表隊部和娛樂部等6大部門，分配世足之家所需資源及財務，並將每天在「世足之家」的生活放在社群網站與外界分享。

賴夫提到，找尋「世足之家」的落腳處並不順利，需要足夠的房間、泳池和阿根廷人必備的烤肉架。另外，也不能位居偏僻，最後終於在布宜諾斯艾利斯省的總統官邸旁，找到合適的地點。

除了「世足之家」，阿根廷首都布宜諾斯艾利斯市政府也加入瘋足球行列，在首都巴勒摩（Palermo）區公園帶成立一處瘋世足廣場（Plaza Emoción Mundial），提供大螢幕，讓民眾免費觀看64場賽事，場內也設置阿根廷國家代表隊相關看版、足球活動和美食區，讓民眾可以盡情在園區內享受世足氣氛。

阿根廷首都瘋世足廣場（Plaza Emoción Mundial）位於市區巴勒摩...
阿根廷首都瘋世足廣場（Plaza Emoción Mundial）位於市區巴勒摩（Palermo）公園帶，可容納近萬人觀賽，世足廣場設置阿根廷國家代表隊看版，滿足民眾賽事中與球星合照的欲望。（中央社）

足球 社群網站 世界盃

上一則

世足賽／「時空旅人」曝光未來影片 預言這2隊爭冠

延伸閱讀

世足賽／「最爛地主」卡達砸2200億辦比賽 卻寫3大糗紀錄

世足賽／「最爛地主」卡達砸2200億辦比賽 卻寫3大糗紀錄
世足賽╱尷尬的東道主 沒有捷徑的世界盃

世足賽╱尷尬的東道主 沒有捷徑的世界盃
法國主將本澤馬受傷退出世足 被發現在印度洋度假

法國主將本澤馬受傷退出世足 被發現在印度洋度假
世足賽／梅西慶祝贏球「踢到球衣」拳王怒了：汙辱墨西哥

世足賽／梅西慶祝贏球「踢到球衣」拳王怒了：汙辱墨西哥

熱門新聞

美國紐約市甘迺迪國際機場的一位運輸安全局探員16日在X光掃描機發現一隻橘色虎斑貓困在托運行李內，隨即把牠安全地弄了出來。（照片翻攝：TSA / nbcnews.com）

橘貓困在托運行李內 X光掃描機讓牠驚險躲過可能的悲劇

2022-11-23 05:38
26歲王姓男子多年前開始救助受傷的野狼，成立野生動物保護站來收容這些狼，目前已經累積收容了320隻，男子也成了這群狼的「狼王」，狼群都會主動來撒嬌合影。(影片截圖)

狂男與320匹狼「同吃同住7年」互動超親密百萬人嚇傻

2022-11-24 20:01
若被床蝨叮咬，會出現紅腫發癢、影響睡眠等症狀。(影片截圖)

住旅館當心「床蝨」叮咬 資深員工透露這幾處最需注意

2022-11-25 00:43
飼主看著沒有要起身讓座的狗狗表示：「阿我要坐哪？」。(取材自Tik Tok)

沙發被塞爆死不讓座 狗狗眼神示意：馬麻妳坐地上

2022-11-27 20:46
一名新婚女子跟丈夫日前快樂的出國度蜜月，在沙灘遊玩時剛走到海裡就感受到腳底刺痛不堪，沒幾秒腳就腫脹發白劇烈疼痛，原來是踩到了「世界最毒魚」。 (截圖自影片、取材自臉書＠／Daniel Brown)

人妻踩到「世界最毒魚」腳腫2倍變藍白色 蜜月全毀了

2022-11-22 22:49
微博上一段狗狗「叫媽媽」的影片驚呆不少網友。（視頻截圖）

她半夜聽到愛犬用男音叫「媽媽」 網驚：起雞皮疙瘩

2022-11-26 22:30

超人氣

更多 >
中國反封控白紙運動 美表態支持 國際疑慮 股市重挫

中國反封控白紙運動 美表態支持 國際疑慮 股市重挫
中國務院記者會開完「防疫沒調整」 有記者只寫了一行字

中國務院記者會開完「防疫沒調整」 有記者只寫了一行字
CNN：婦人使用美白面霜成分有毒 全家陷汞中毒危機

CNN：婦人使用美白面霜成分有毒 全家陷汞中毒危機
伊能靜再婚7年「淚掉下來就輸了」 網列3點爆婚變秦昊

伊能靜再婚7年「淚掉下來就輸了」 網列3點爆婚變秦昊
紐約市染疫者逾2成有「長新冠」後遺症 亞裔比率24%

紐約市染疫者逾2成有「長新冠」後遺症 亞裔比率24%