世足賽／連中2場正確比分 運彩迷花6元中獎3.6萬 

卡達世足賽28日登場南韓對上迦納。（美聯社）

卡達世足賽在28日結束小組賽第二輪結束，台灣運彩也公布累積銷售金額已達31億元（台幣，下同，約9936萬美元），已超過2014世界盃 24億的總銷售，同時也較2018年世界盃第二輪結束時銷售成長超過7成。

台灣運彩指出，截至小組賽第二輪結束，台灣彩迷對於日、韓兩國出賽投注熱度最高，銷售前5名的賽事中，有4場賽事都和日韓有關，依序分別為南韓 對烏拉圭1.48億、沙烏地阿拉伯對阿根廷1.36億、哥斯大黎加對日本 1.28億、迦納對南韓1.27億、日本對德國1.24億。

而消費者高賠率中獎頻傳，有消費者購買28日塞爾維亞對喀麥隆正確比數3：3賠率140倍及迦納對南韓正確比數3：2賠率40倍串關，投注200元（約6.4美元），中獎金額112萬（約3.6萬美元）；還有消費者購買相同場次的正確比數100倍及40倍的串關，投注3300，中獎金額高達440萬。

目前確定晉級16強的隊伍包含法國、巴西以及葡萄牙；確定出局的包含地主卡達以及加拿大。29日第三輪開踢，A、B兩組最後兩場賽事，厄瓜多對塞內加爾、荷蘭對卡達，威爾斯對英格蘭、伊朗對美國，攸關最後誰能晉級。