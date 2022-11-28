本想借廁所 卻在麥當勞生了…寶寶取暱稱「小雞塊」

亞特蘭大一名孕婦阿蘭里雅與丈夫在準備前往醫院待產的路上，到麥當勞借用廁所，沒想到羊水破來不及到院，女兒就出生了。（影片截圖）

亞特蘭大 一名孕婦到麥當勞 使用廁所，沒想到肚子裡的寶寶等不及，意外在麥當勞裡出生，也因此獲得可愛暱稱以及250元的禮卡。

根據「鏡報」報導，亞特蘭大一名孕婦阿蘭里雅與丈夫飛利浦在準備前往醫院待產的路上，因為內急而到麥當勞借用廁所，當阿蘭里雅進到廁所時，她的羊水就破了，當時因為驚慌而大叫，驚動了麥當勞該分店經理沃德。

沃德到廁所查看時，發現阿蘭里雅坐臥在馬桶上，店經理隨即通知其他員工：「我們今天要生孩子了！」沃德找來兩名員工幫忙。在外面等很久的飛利浦進到店內查看，發現自己妻子在店裡準備生小孩。

飛利浦忙著安撫老婆，並把妻子抱到地板上讓他躺平，而店經理沃德與其他兩名員工則站在妻子正面，握著她的手，四人一起替阿蘭里雅打氣，不停跟她說她很勇敢，不到15分鐘便產下一名女嬰。

麥當勞店經理沃德表示，我們都是母親，因此阿蘭里雅在生產時，我們把頭靠在一起，告訴她做得到，而女嬰誕生的那一刻，麥當勞員工用麥當勞的特色餐點「麥克雞塊」，為她取了可愛的綽號叫做「小雞塊」（Little Nugget）。

小雞塊的父母也相當喜歡這個綽號，而麥當勞為了獎勵員工伍德的友善顧客舉動，頒發250元的禮卡，但伍德說要把這些禮卡送給小雞塊。

來源：11Alive