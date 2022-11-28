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世足賽／不甩卡達規定 前克國小姐場邊「露半球」加油

聯合新聞網／即時報導
諾爾在球場裸半乳。(取材自Instagram)
諾爾在球場裸半乳。(取材自Instagram)

卡達世界盃足球賽各國都會警告前往卡達觀看比賽，除了禁酒令外，還有千萬不要違返當地習俗，穿著太過於暴露上街，以免有被處分的危險，之前有前克羅埃西亞選美冠軍諾爾(Ivana Knoll)就是不信這一套，穿著支持母國的格子軍團的性感泳裝，上多哈街頭拍照，還放在Instagram上，當時據媒體報導，她將面臨被當局逮捕的命運，但最終卻沒什麼事，如今她更誇張，於克羅埃西亞對決加拿大的比賽，直接在球場穿著露半乳裝，性感服裝遮掩不了她的身材，她也放在個人Instagram上展示，因此有人就留言，「卡達不抓嗎？」，但也有打趣的說了，「難怪他們進四球了。」

諾爾第一場穿著還遮手迅遮腳。(取材自Instagram)
諾爾第一場穿著還遮手迅遮腳。(取材自Instagram)

卡達旅遊局都會對每位遊客通告前往該國觀看世界盃的球迷，避免在公共場合穿著過度暴露衣服，以示對當地文化的尊重，同時人們應該「確保衣服遮住肩膀和膝蓋。」

諾爾在球場裸半乳。(取材自Instagram)
諾爾在球場裸半乳。(取材自Instagram)

繼著泳裝上街後，諾爾這次在球場更為誇張，展露在半乳的格子裝，直接在觀眾席走來走去，完全不在意同國球迷的眼光，她放在的圖片及影片引起熱烈的討論，雖有人要她尊重別人的文化，也有人說，「妳真可恥。」，也有人說，「很意外，卡達當局沒有抓妳。」

也有人挺她，高喊萬歲，最終克羅埃西亞在這場比賽落後一球後，逆襲進四球最後大勝，因此有網友留言最有趣，「這就是克羅埃西亞進四球的原因！」

世界盃 足球 加拿大

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