感恩節北美票房 「黑豹2」一枝獨秀

「黑豹2：瓦干達萬歲」蟬聯北美、全球票房冠軍。（圖：迪士尼提供）

分析師表示，「黑豹2：瓦干達萬歲」本周末再度稱霸北美票房，而兩部高成本新片「奇異 冒險」、「決戰38度線」則有著「疲軟」的開映成績。

法新社報導，北美院線聯盟（Exhibitor Relations）今天通報，迪士尼 和漫威的「黑豹2：瓦干達萬歲」（Black Panther: Wakanda Forever）在25日至27日這3天估計進帳4590萬美元，若從23日起的整個5天感恩節周末，收入則達6400萬美元。

然而，排名在這部超級英雄片之後的其他作品，票房成績都慘兮兮。總體而言，這個周末排名前12的電影 票房收入，比去年同期的前12大佳片少了12%。

周末排名第2的是迪士尼動畫科幻片「奇異冒險」（Strange World），3天票房1190萬美元，5天1860萬美元。美國媒體「綜藝」（Variety.com）在官網表示，對一部成本1.8億美元的電影來說，這是「災難性」的結果。

排名第3的是另一部新片，索尼的「決戰38度線」（Devotion），3天收入600萬美元、5天進帳900萬美元。

影藝事業顧問公司「娛樂經銷研究」（Franchise Entertainment Research）負責人葛羅斯（David A. Gross）表示，「對一部戰爭動作片來說，這樣的開片成績算疲弱」。此片講述韓戰期間兩名美國戰鬥機飛行員之間友誼的故事，此片預算9000萬美元。

第4名是雷夫范恩斯（Ralph Fiennes）主演的恐怖喜劇電影「五星饗魘」（The Menu），3天票房520萬美元、5天進帳730萬美元。

第5名的是巨石強森（Dwayne "The Rock" Johnson）主演的超級英雄片「黑亞當」（Black Adam），3天與5天票房收入分別為340萬、470萬美元。

影視串流平台Netflix雖未公布另一部備受期待新片「鋒迴路轉：抽絲剝繭」（Glass Onion: A Knives Out Mystery）的票房成績，但葛羅斯表示，這部2019年「鋒迴路轉」（Knives Out）續集片短短3天有限上映的票房收入估計是900萬美元，是「了不起的結果」。