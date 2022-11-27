沙發被塞爆死不讓座 狗狗眼神示意：馬麻妳坐地上

飼主看著沒有要起身讓座的狗狗表示：「阿我要坐哪？」。(取材自Tik Tok)

黃金獵犬活潑聰明的個性，讓牠們受到不少愛狗人士的歡迎。有名飼主家裡養了五隻黃金獵犬，平日裡被毛小孩包圍的她，經常在社群 網路上跟大家分享熱鬧的日常生活。而最近她就在Tiktok上發佈一段影片，是狗狗們占據了客廳沙發的畫面。

影片中可以看到，飼主家的黃金獵犬們窩在客廳裡的兩個沙發上，可以說是讓她完全找不到一席之地。其中三隻狗狗已經在沙發上「趴好趴滿」，用無辜的眼神看著飼主，似乎沒有要起身讓座的意思。飼主看到毛孩這副模樣也哭笑不得，直呼：「那我要坐哪裡？」

網友們看到這一幕也紛紛留言：「坐地上呀媽咪」、「沙發是牠們的了」、「跟在大眾運輸上避免跟別人眼神接觸一樣」笑說家中果然是毛小孩最大。而面對躺在沙發賴皮的黃金獵犬，飼主也拿牠們沒轍，有時候乾脆就直接坐在地板上，表示這就是「養狗人生」。