世足賽／波蘭隊萊萬踢進生涯首球哭了：年紀愈大愈感性

萊萬進球，開心地不得了。（路透）

波蘭隊更衣室，光束照射在9號球衣和隊長袖標上，像是鍍了層金。這一天注定屬於萊萬多夫斯基（Robert Lewandowski）。

11月26日，卡達世界盃 C組第二輪，波蘭隊與沙烏地阿拉伯隊賽前一小時。萊萬第一個走出球員通道，向觀眾鼓掌，進入場地熱身，他吻了吻手指，又摸了摸草坪。

這時，大屏幕上出現了他的一組數據——

萊萬多夫斯基，前鋒，34歲，1米85，代表國家隊出場135次，2008年9月10日第一次為國而戰，參加過四場世界盃比賽，世界盃進球數「0」。

這個「0」極刺眼。

一位世界頂級前鋒，該國隊史中的最佳射手，兩屆世界足球 先生……這台「進球機器」在世界盃竟然失靈了，進一個球，比登天都難。

對萊萬來說，世界盃是最大的痛。2018年俄羅斯世界盃，波蘭隊小組墊底，萊萬顆粒無收。「這是我職業生涯中最大的失望，我沒進一球，太傷人了。」

11月22日，2022年卡達世界盃小組賽波蘭隊首戰墨西哥 隊，波蘭隊獲得點球，萊萬操刀，這是他離進球最近的一次機會，但面對門將墨西哥門將歐喬亞（Guillermo Ochoa），竟罰失了。

在罰失點球後，萊萬發文道歉。隊友和教練給了他莫大支持：「足球就是足球。這是一個點球，要麼進球，要麼丟球。他會回來的。」

彼時如墜深淵，如今輕裝前行。

教育城球場的大屏幕不停在播放萊萬的畫面。這座球場自開賽以來，0：0的比賽已有兩場，一座球場，一位前鋒，都面臨進球荒，都希望破魔咒。

萊萬的藍色眼眸緊緊盯著巨大的大力神盃模型，火焰筒射出煙花，照亮了整個球場。

他牽起小球童的手：「準備好了嗎？」萊萬衝著小女孩調皮地擠了下眼，第一個走進場地……

賽前，萊萬曾說，世界盃上，個人表演得讓位於球隊。言出必行。本場比賽，波蘭隊上下一心，第一個進球就是靠團隊配合，澤林斯基的一蹴而就，就是萊萬助攻。

這場比賽，萊萬依舊悲情，擊中門柱、錯失單刀……一切與進球有關的可能都和他擦肩。

就當人們以為萊萬不會進球時，轉機來了。

第82分鐘，沙烏地阿拉伯隊後衛出現失誤，萊萬抓住機會，快速搶斷，面對門將，他冷靜推射，迎來世界盃個人首球。

掌聲雷動。萊萬閉眼歡呼，他緊握雙拳，撲向草坪，親吻綠茵，身體開始微顫。隊友們紛紛衝過來壓向他。當萊萬起身，眼眶和鼻子全紅了，他掩面擦掉眼淚。

上半場助攻，下半場推射，一傳一射，萊萬的進球處子秀堪稱完美。

這是萊萬在國家隊的第77球，也是世界盃歷史上第2600粒進球。