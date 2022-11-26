他用AI製圖「摩斯漢堡」結果超傻眼 網友笑：這盆栽？

網友利用AI製圖生成「摩斯漢堡」，卻出現意外的結果。（取材自推特）

近來「AI 製圖」在網上蔚為一陣風潮，透過輸入相關關鍵字，AI就能經過大數據的計算，生成使用者所要的圖片。不過有時AI的判定，和一般人的既定印象其實大不相同，因此也偶爾出現各種令人啼笑皆非的圖。最近一位日本 網友，就分享了一張這樣的圖片。

根據日本媒體「Jタウンネット」報導，日本推特網友「hajime2e」在最近，分享一張名為「AI所想像的摩斯漢堡」的圖片。然而這張圖望上去，雖然中間的肉餅和紫皮洋蔥看起來還算正常，但上下的漢堡卻像是長滿青苔一樣，整顆麵包完全是綠的。

hajime2e判斷，這可能是因為AI把摩斯漢堡的英文「MOS BURGER」，和苔蘚的「Moss」搞混了，所以才會出現整個都是綠色的漢堡。然而，近來速食業者也越來越強調蔬食，摩斯漢堡自己就出過以菜葉夾取肉片的漢堡，因此或許未來的速食業者，很可能真的會出現類似商品。

其他網友也紛紛回應「名為MOS的怪物」、「以前就遇過英語圈的人，聽到MOS的反映就是青苔」、「感覺像是在水槽中放太久」、「新款的蔬菜 漢堡嗎」、「感覺很好吃（看成是抹茶）」、「新時代的盆栽嗎」、「好像能攝取獨特的營養素」、「感覺會成為靜岡縣的限定商品」。