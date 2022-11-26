我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

吳亦凡服完刑回加拿大 恐被化學閹割 性成癮者親吐體驗

中國國足前主教練李鐵「涉嚴重違法」遭調查

爸媽奇招治網癮兒 要求「每天玩16小時」下場曝

聯合新聞網／ 即時報導
中國湖北省一對夫婦為了幫助兒子戒「遊戲癮」，規定兒子要在家打電動16小時，沒想到第三天就投降。（取材自微博）
中國湖北省一對夫婦為了幫助兒子戒「遊戲癮」，規定兒子要在家打電動16小時，沒想到第三天就投降。（取材自微博）

許多家長都會擔心孩子沉迷遊戲，影響功課與身心健康，日前就有一對中國湖北省的夫妻，不滿8歲兒子沉迷電動，於是告訴兒子「讓他每日打電動，但要完成KPI（績效指標）」，兒子第一天非常興奮，但玩到第3天就崩潰。

據中國媒體「星視頻」報導，有一個就讀小學三年級的8歲男童，他太過沉迷電玩，不僅告訴老師「不想上學，想玩遊戲」，而且老師不論怎麼勸他，他都堅持不要上課，讓男童的家長十分困擾。

男童媽媽決定向學校請假一周，讓他專心在家玩電動，不過爸媽幫他制定了非常嚴格的打遊戲計畫，要求他每天都要玩16小時，還要達到KPI，每天中午跟晚上都要對遊戲戰績進行復盤與檢討。

不僅如此，媽媽還請遊戲高手來「打爆」兒子，讓兒子了解到自己跟高手的差距，父母指出「這個件事為了讓兒子體驗，打遊戲也不簡單」。起初兒子非常興奮，第一天吃飯都隨便吃，急著打遊戲，但是到了第三天，他就承受不了，總共崩潰了4次。

有網友在PTT留言表示「其實這方法很不錯啊XD」、「認真說，這真的超有效，輕鬆玩遊戲，跟把你當職業選手不同」、「認真講，沉迷遊戲是防止學壞之中，最廉價但有效的手段」、「每天打遊戲8小時，要求你積分一定要提升多少，沒到每場開半小時檢討會，大概也不用一個月就寧願上學了」。

上一則

神祕海葡萄才9小時就變2倍大 理科博士實驗直呼太驚人

下一則

11月26日星座運勢 巨蟹見好就收 摩羯文思泉湧

延伸閱讀

職業打假人開起培訓班 學費1.2萬 不回本包退

職業打假人開起培訓班 學費1.2萬 不回本包退
在公共交通上看人

在公共交通上看人
手機「溫溫的」幾度算發燙？內行曝標準：比體溫高5度

手機「溫溫的」幾度算發燙？內行曝標準：比體溫高5度
叫聲哥哥免費點餐 他被網戀女「轉賣」結局神反轉

叫聲哥哥免費點餐 他被網戀女「轉賣」結局神反轉

熱門新聞

一名網友分享兩扇廁所門外標示「H」和「D」，詢問究竟哪間才是男廁，引來網友專業回覆。 （取材自臉書）

哪個才是男廁？ 尿急找廁所 門竟標「H」、「D」

2022-11-18 23:13
美國西南航空一位乘客日前把手機忘在登機門區域，機師建議地勤人員試試跳著把手機交給他。從影片可見，他從駕駛艙的機窗探出身子、彎著腰，成功接住地勤人員遞上來的手機。（照片翻攝':FACEBOOK / Southwest Airlines）

乘客把手機忘在機場 機師從駕駛艙機窗探身幫取回

2022-11-18 04:47
美國紐約市甘迺迪國際機場的一位運輸安全局探員16日在X光掃描機發現一隻橘色虎斑貓困在托運行李內，隨即把牠安全地弄了出來。（照片翻攝：TSA / nbcnews.com）

橘貓困在托運行李內 X光掃描機讓牠驚險躲過可能的悲劇

2022-11-23 05:38
阿姨這髮型引起網友大讚「蒲公英婆婆」。（取材自臉書爆料公社）

阿姨「蒲公英」髮型太吸睛 網笑：空氣瀏海退流行了

2022-11-19 21:54
一隻狗狗悠哉躺在路邊睡覺，被一隻好奇逼近的犀牛吵醒。（取材自臉書）

狗狗路邊睡覺一睜眼 看到「坦克」開到臉前嚇到快跑

2022-11-20 02:44
一名女子在河岸邊遛狗時，發現岸邊有一塊浮木，好奇過去看竟然發現這根浮木竟長出人類的嘴巴，嚇得她拍下照片上傳到社群網站上。 (取材自推特)

海邊散步驚見「漂流木長出人嘴」 專家：碰到恐癱瘓

2022-11-21 01:40

超人氣

更多 >
強姦、聚眾淫亂 吳亦凡一審被判13年 附加驅逐出境

強姦、聚眾淫亂 吳亦凡一審被判13年 附加驅逐出境
首位華人…湯唯寫歷史 「分手的決心」奪南韓青龍影后

首位華人…湯唯寫歷史 「分手的決心」奪南韓青龍影后
吳亦凡服完刑回加拿大 恐被化學閹割 性成癮者親吐體驗

吳亦凡服完刑回加拿大 恐被化學閹割 性成癮者親吐體驗
肯爺宣布2024選總統 已邀川普當副手 「他措手不及」

肯爺宣布2024選總統 已邀川普當副手 「他措手不及」
影／饒舌歌手肯爺說要選2024總統 遭川普當面大罵

影／饒舌歌手肯爺說要選2024總統 遭川普當面大罵