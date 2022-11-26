我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

吳亦凡服完刑回加拿大 恐被化學閹割 性成癮者親吐體驗

中國國足前主教練李鐵「涉嚴重違法」遭調查

世足賽／日本爆冷贏球 德國超市創意擺食材 網讚有氣度

聯合新聞網／即時報導
德國超市用幽默方式紀念世界盃。（取材自臉書）
德國超市用幽默方式紀念世界盃。（取材自臉書）

2022卡達世界盃如火如荼上演，被稱為「死亡之組」的E組首戰，就由4屆德國對上日本，日本隊下半場逆轉勝，爆冷拿下勝利，讓球迷們驚訝不已。賽後德國也有超市用幽默方式紀念這場比賽，而日本隊的球員則在比賽後幫忙撿垃圾，引發外界稱讚。

日本爆冷擊敗德國，精采的表現引發全球球迷熱議，日本隊上半場的表現並不太突出，但是下半場堂安律、淺野拓磨不斷進球，讓日本隊以2：1贏過德國隊，而日本隊在場外的表現也獲得外界的讚賞，日本隊球員自願協助清掃垃圾，還將休息是打掃得十分乾淨，並在桌上留下11隻紙鶴，以及手寫的「謝謝」紙條，連日本國內的球迷在街頭狂歡時，也都十分遵守交通規則，綠燈才衝到馬路中央歡呼，紅燈就立刻回到人行道，不妨礙車輛的行使。

臉書粉專「野腳小秋」也分享一間德國連鎖「雷弗」（Rewe）生鮮區的照片，在生鮮區的左邊用了黑色、紅色、黃色3種顏色的食物擺成德國國旗，右邊則用紅色番茄與白色蒜頭擺成了日本國旗，但地板放的地墊上面寫「1：2」，讓大家笑翻，「野腳小秋」也狂讚超市「非常open mind」，網友也留言表示「德國人好幽默」、「覺得那個１微微扭曲又帶滑落感，充分顯示內心崩潰」、「能用幽默大方的方式面對挫敗，氣度不簡單呀，不論是店家或是來店消費的客人都是」。

日本 德國 世界盃

上一則

花式飛行再發功 柏萊士二度聯手法國巡邏兵飛行表演隊

延伸閱讀

世足賽／C羅比賽中狂掏褲擋還拿出來吃 網：那是什麼？

世足賽／C羅比賽中狂掏褲擋還拿出來吃 網：那是什麼？
世足賽／B組戰況詭譎 美教頭：對伊朗就是淘汰賽

世足賽／B組戰況詭譎 美教頭：對伊朗就是淘汰賽
世足賽／讓員工飛卡達看球 佛心日本企業揭曉

世足賽／讓員工飛卡達看球 佛心日本企業揭曉
世足賽／假消息？沙國球員否認獲贈勞斯萊斯名車

世足賽／假消息？沙國球員否認獲贈勞斯萊斯名車

熱門新聞

一名網友分享兩扇廁所門外標示「H」和「D」，詢問究竟哪間才是男廁，引來網友專業回覆。 （取材自臉書）

哪個才是男廁？ 尿急找廁所 門竟標「H」、「D」

2022-11-18 23:13
美國西南航空一位乘客日前把手機忘在登機門區域，機師建議地勤人員試試跳著把手機交給他。從影片可見，他從駕駛艙的機窗探出身子、彎著腰，成功接住地勤人員遞上來的手機。（照片翻攝':FACEBOOK / Southwest Airlines）

乘客把手機忘在機場 機師從駕駛艙機窗探身幫取回

2022-11-18 04:47
美國紐約市甘迺迪國際機場的一位運輸安全局探員16日在X光掃描機發現一隻橘色虎斑貓困在托運行李內，隨即把牠安全地弄了出來。（照片翻攝：TSA / nbcnews.com）

橘貓困在托運行李內 X光掃描機讓牠驚險躲過可能的悲劇

2022-11-23 05:38
阿姨這髮型引起網友大讚「蒲公英婆婆」。（取材自臉書爆料公社）

阿姨「蒲公英」髮型太吸睛 網笑：空氣瀏海退流行了

2022-11-19 21:54
一隻狗狗悠哉躺在路邊睡覺，被一隻好奇逼近的犀牛吵醒。（取材自臉書）

狗狗路邊睡覺一睜眼 看到「坦克」開到臉前嚇到快跑

2022-11-20 02:44
一名女子在河岸邊遛狗時，發現岸邊有一塊浮木，好奇過去看竟然發現這根浮木竟長出人類的嘴巴，嚇得她拍下照片上傳到社群網站上。 (取材自推特)

海邊散步驚見「漂流木長出人嘴」 專家：碰到恐癱瘓

2022-11-21 01:40

超人氣

更多 >
吳亦凡服完刑回加拿大 恐被化學閹割 性成癮者親吐體驗

吳亦凡服完刑回加拿大 恐被化學閹割 性成癮者親吐體驗
首位華人…湯唯寫歷史 「分手的決心」奪南韓青龍影后

首位華人…湯唯寫歷史 「分手的決心」奪南韓青龍影后
肯爺宣布2024選總統 已邀川普當副手 「他措手不及」

肯爺宣布2024選總統 已邀川普當副手 「他措手不及」
影／饒舌歌手肯爺說要選2024總統 遭川普當面大罵

影／饒舌歌手肯爺說要選2024總統 遭川普當面大罵
想錢多事少？來這些國家工作就對了

想錢多事少？來這些國家工作就對了