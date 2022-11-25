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專家證實千年金幣不假 遭抹滅古羅馬皇帝真有其人

中央社倫敦24日綜合外電報導
圖為蘇格蘭格拉斯哥大學（University of Glasgow）亨特博物館（The Hunterian）收藏的上面有名為斯邦西安（Sponsian）的皇帝的側面肖像。Getty Images
圖為蘇格蘭格拉斯哥大學（University of Glasgow）亨特博物館（The Hunterian）收藏的上面有名為斯邦西安（Sponsian）的皇帝的側面肖像。Getty Images

英國科學家表示，一枚長期以來被視為是假貨的金幣實際上是真品，這意味一名原本被認為是虛構人物而自歷史除名的西元3世紀古羅馬皇帝確實存在。

英國廣播公司（BBC）和法新社報導，現在是羅馬尼亞中西部地區的外西凡尼亞（Transylvania）1713年時發現少數類似硬幣，上面有名為斯邦西安（Sponsian）的皇帝的側面肖像。

自19世紀中葉以來，專家因為這些硬幣設計粗糙，一直認為它們是贗品。因此它們一直被鎖在博物館的櫥櫃裡。

但是研究人員研究蘇格蘭格拉斯哥大學（University of Glasgow）亨特博物館（The Hunterian）收藏的其中一枚硬幣，並與具相似歷史的其他硬幣進行比較後，得出這枚硬幣是真品的結論。

率領研究團隊的倫敦大學學院（University College London）科學家皮爾遜（Paul Pearson）說：「對這些極其稀有的硬幣進行科學分析，使斯邦西安皇帝擺脫身分不明的處境。」

「我們的證據表明，他曾統治羅馬帝國行省之一的達契亞行省（Roman Dacia），當時帝國正飽受內戰肆虐，邊境地區被侵略者掠奪。」

根據發表在「公共科學圖書館期刊」（PLOS ONE）上的這份研究報告，達契亞行省與現代羅馬尼亞重疊，是蘊藏大量金礦的地區。

研究人員在可見光和紫外線下使用顯微鏡重新檢視這枚硬幣，發現上面的刮痕可證明它在2000年前曾流通過。

亨特博物館的貨幣策展人艾瑞克森（Jesper Ericsson）表示，化學分析也顯示，這些硬幣曾被埋在土裡數百年。

根據英國廣播公司，研究人員認為，斯邦西安是古羅馬帝國的軍事指揮官，他被迫在極遙遠且難以保衛的達契亞行省自行加冕為皇帝。考古研究顯示，西元260年左右，達契亞行省與古羅馬帝國的其他地區隔絕，當時有疫情與內戰，且羅馬帝國正在分裂。

根據艾瑞克森，在敵人包圍下，與羅馬隔絕的斯邦西安很可能在混亂和內戰期間登上最高指揮官位置，負責保護達契亞行省的軍人和平民，直到秩序恢復。

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