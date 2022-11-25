相當120歲人瑞 這隻貓以26歲又329天成為世界最長壽的貓

年紀將近27歲的貓咪「芙洛西」日前榮登全世界最長壽貓咪的寶座，金氏世界紀錄在新聞稿稱她是相當於人類120歲的貓科動物。（照片翻攝：Twitter / Guinness World Records）

CNN報導，一隻年紀將近27歲的貓咪「芙洛西」（Flossie）日前榮登全世界最長壽貓咪的寶座。根據金氏世界紀錄，芙洛西是相當於人類120歲的貓科動物。

新聞稿指出，芙洛西是隻英國 的棕黑貓，24日以破紀錄的26歲又329天的年紀收到了金氏世界紀錄發出的官方認證。雖然「她」視力不佳又聽不見，但據報身體狀況良好。

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年邁的芙洛西是在8月託付給英國貓咪福利 慈善機構「Cats Protection」，隨後由現任飼主格林（Vicki Green）收養。格林說，「我從一開始就知道芙洛西是隻特別的貓，但我沒想過我會跟一個世界紀錄保持者共享我的家」，還力讚芙洛西是「如此溫柔親切又俏皮，當你記得她有多大時特別可愛，我對Cats Protection替我配了這樣一隻了不起的貓感到非常自豪」。

芙洛西出生於1995年，最初幾個月以流浪貓生活在利物浦默西賽德醫院（Merseyside hospital）附近，此後被醫院一位職員收養，跟著飼主生活了10年。

隨著第一位飼主去世，芙洛西獲得她的姊妹收留，但第二位飼主14年後也過世了，牠接著跟她的兒子共度了3年，然後被託付給Cats Protection。此時，關於牠年紀令人難以置信的消息開始傳播，確認記錄的旅程為之展開。Cats Protection分會協調員羅斯林（Naomi Rosling）說，「看到芙洛西的獸醫紀錄顯示她要27歲時，我們目瞪口呆」。

新聞稿指出，大多數飼主偏向領養年輕很多的貓咪，而年邁的貓咪常常在收容所度過餘生。格林表示，她一直想給年長貓咪一個舒適的後半生，希望芙洛西的故事會鼓勵可能的飼主為年長的貓咪提供一個避風港。