我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

吳亦凡不只涉性侵「偷逃稅」追繳並罰6億人民幣

強姦、聚眾淫亂 吳亦凡一審被判13年 附加驅逐出境

相當120歲人瑞 這隻貓以26歲又329天成為世界最長壽的貓

編譯周辰陽／即時報導
年紀將近27歲的貓咪「芙洛西」日前榮登全世界最長壽貓咪的寶座，金氏世界紀錄在新聞稿稱她是相當於人類120歲的貓科動物。（照片翻攝：Twitter / Guinness World Records）
年紀將近27歲的貓咪「芙洛西」日前榮登全世界最長壽貓咪的寶座，金氏世界紀錄在新聞稿稱她是相當於人類120歲的貓科動物。（照片翻攝：Twitter / Guinness World Records）

CNN報導，一隻年紀將近27歲的貓咪「芙洛西」（Flossie）日前榮登全世界最長壽貓咪的寶座。根據金氏世界紀錄，芙洛西是相當於人類120歲的貓科動物。

新聞稿指出，芙洛西是隻英國的棕黑貓，24日以破紀錄的26歲又329天的年紀收到了金氏世界紀錄發出的官方認證。雖然「她」視力不佳又聽不見，但據報身體狀況良好。

影片來源：YouTube

年邁的芙洛西是在8月託付給英國貓咪福利慈善機構「Cats Protection」，隨後由現任飼主格林（Vicki Green）收養。格林說，「我從一開始就知道芙洛西是隻特別的貓，但我沒想過我會跟一個世界紀錄保持者共享我的家」，還力讚芙洛西是「如此溫柔親切又俏皮，當你記得她有多大時特別可愛，我對Cats Protection替我配了這樣一隻了不起的貓感到非常自豪」。

芙洛西出生於1995年，最初幾個月以流浪貓生活在利物浦默西賽德醫院（Merseyside hospital）附近，此後被醫院一位職員收養，跟著飼主生活了10年。

隨著第一位飼主去世，芙洛西獲得她的姊妹收留，但第二位飼主14年後也過世了，牠接著跟她的兒子共度了3年，然後被託付給Cats Protection。此時，關於牠年紀令人難以置信的消息開始傳播，確認記錄的旅程為之展開。Cats Protection分會協調員羅斯林（Naomi Rosling）說，「看到芙洛西的獸醫紀錄顯示她要27歲時，我們目瞪口呆」。

新聞稿指出，大多數飼主偏向領養年輕很多的貓咪，而年邁的貓咪常常在收容所度過餘生。格林表示，她一直想給年長貓咪一個舒適的後半生，希望芙洛西的故事會鼓勵可能的飼主為年長的貓咪提供一個避風港。

英國 福利

上一則

C羅破紀錄後名表出手 經典戰役神還原 日韓球星也來了

延伸閱讀

馬斯克感恩節預告 將特赦更多被停用推特帳戶

馬斯克感恩節預告 將特赦更多被停用推特帳戶
NBA／浪花兄弟和格林皆輪休 勇士慘遭鵜鶘痛宰45分

NBA／浪花兄弟和格林皆輪休 勇士慘遭鵜鶘痛宰45分
美女籃球星被俄國判刑9年 已送流放地服刑

美女籃球星被俄國判刑9年 已送流放地服刑
民主黨格林當選夏威夷州長 誓言減輕住房負擔

民主黨格林當選夏威夷州長 誓言減輕住房負擔

熱門新聞

想為iPhone有效率的充飽電，也要挑對充電線，才能快速餵飽手機。（取材自Apple）

想充電卻分不清哪條是快充線？充飽iPhone訣竅在這裡

2022-11-17 08:09
美國西南航空一位乘客日前把手機忘在登機門區域，機師建議地勤人員試試跳著把手機交給他。從影片可見，他從駕駛艙的機窗探出身子、彎著腰，成功接住地勤人員遞上來的手機。（照片翻攝':FACEBOOK / Southwest Airlines）

乘客把手機忘在機場 機師從駕駛艙機窗探身幫取回

2022-11-18 04:47
一名網友分享兩扇廁所門外標示「H」和「D」，詢問究竟哪間才是男廁，引來網友專業回覆。 （取材自臉書）

哪個才是男廁？ 尿急找廁所 門竟標「H」、「D」

2022-11-18 23:13
TikTok上有名麥當勞員工(@shehasaproblem)分享他的發現。（取材自pexels）

從點餐看出你是什麼人？麥當勞員工分享「6顧客類型」

2022-11-18 01:35
美國紐約市甘迺迪國際機場的一位運輸安全局探員16日在X光掃描機發現一隻橘色虎斑貓困在托運行李內，隨即把牠安全地弄了出來。（照片翻攝：TSA / nbcnews.com）

橘貓困在托運行李內 X光掃描機讓牠驚險躲過可能的悲劇

2022-11-23 05:38
阿姨這髮型引起網友大讚「蒲公英婆婆」。（取材自臉書爆料公社）

阿姨「蒲公英」髮型太吸睛 網笑：空氣瀏海退流行了

2022-11-19 21:54

超人氣

更多 >
「STOP」 具俊曄發聲 被指心虛刪文 罕見大動作自清

「STOP」 具俊曄發聲 被指心虛刪文 罕見大動作自清
影／西雅圖非裔婦喊話華裔女子：去吃狗肉配飯

影／西雅圖非裔婦喊話華裔女子：去吃狗肉配飯
紐約法拉盛華男翻車亡身現槍傷 15秒案發視頻曝光

紐約法拉盛華男翻車亡身現槍傷 15秒案發視頻曝光
汪小菲千萬床墊遭銷毀 結果是「替代品」？大S經紀人回應了

汪小菲千萬床墊遭銷毀 結果是「替代品」？大S經紀人回應了
紐約12歲亞裔男童搭地鐵上學 遭非裔男持拐杖暴打

紐約12歲亞裔男童搭地鐵上學 遭非裔男持拐杖暴打