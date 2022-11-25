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住旅館當心「床蝨」叮咬 資深員工透露這幾處最需注意

聯合新聞網／ 即時報導
若被床蝨叮咬，會出現紅腫發癢、影響睡眠等症狀。(影片截圖)
若被床蝨叮咬，會出現紅腫發癢、影響睡眠等症狀。(影片截圖)

疫情舒緩，許多人迫不及待旅遊。不過在外住宿時，對於下榻處的清潔環境如何，肯定是許多遊客在意的環節。最近有位外國的資深飯店員工，就教導大家在住進旅館時，必須注意到的一個要點。

根據日本媒體「BuzzFeed」報導，美國疾病預防管理中心表示，有一種名為「溫帶臭蟲（俗稱『床蝨』）」的害蟲，會棲息在床鋪附近約2.5公尺的範圍內。若是被床蝨叮咬，皮膚會出現紅腫、發癢狀況，並可能對睡眠品質造成影響。這些床蝨更可能在接觸過後，就這樣跟著人或者行李箱等，從外地帶回住家。

美國抖音網友，同時也是勤務15年的資深飯店員工「haleewithaflair」近來就分享，表示在入住房間時，可以先關上所有電燈、落地窗，然後靠著手機之類的照明設備，檢查棉被、床墊底下等處。特別是床蝨喜歡潛伏角落的地方，都需要多加警覺。除了床蝨本身以外，如果看到類似血斑的物體，也有可能是床蝨的排泄物，一樣需要留意。

其他網友們也紛紛表示「床蝨超愛在床墊下生蛋」、「這些飯店應該加強他們的清潔」、「這就是飯店為什麼該買床墊套的原因」、「被咬到真的很不好受」、「床蝨是我最怕的惡夢」、「之後要住好幾次飯店，感謝提醒」、「我是在相關部門工作的，有些店家的蟲真的多到很扯」、「有次我檢查飯店床底下有沒有蟲，結果發現到一堆用完的注射器」。

@haleewithaflair #stitch with @Matt & Abby Bed Bug Hotel Hacks #hotels #hoteltiktok #traveltips #bedbugs #hotellife ♬ original sound - Halee-Hotel & Travel Expert

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