贏阿根廷像贏了全世界 傳沙烏地每人將獲1輛勞斯萊斯豪車

沙烏地阿拉伯日前在小組賽第一場逆轉南美強敵阿根廷後，目前網路上盛傳沙國王儲將贈予每位球員一輛勞斯萊斯。（取材自Rolls-Royce、FIFA）

四年一度的世界盃 足球賽火熱開打，自開踢以來不斷出現「爆冷結果」，讓全世界的球迷跌破眼鏡，其中由沙烏地阿拉伯 以2：1擊敗梅西 所領軍的阿根廷，沙烏地阿拉伯國王因此宣布全國放假一天，現還傳出沙國王儲將贈送每位球員一輛勞斯萊斯，作為贏球大禮。

沙烏地阿拉伯在上演精采逆轉秀後舉國歡騰，沙烏地阿拉伯王儲薩爾曼 (Crown Prince Mohammed bin Salman) 甚至宣布全國於23日放假一天以示慶祝！另外，當天稍晚亦有不少網友在社交軟體Twitter上發現這批上演逆轉秀的沙烏地阿拉伯球員們，還將獲得穆罕默德王儲 (MBS) 的大力獎賞，而這是出自於兩篇推文所示。

沙烏地阿拉伯在卡達世界盃小組賽首戰以2：1，爆冷擊敗梅西所領軍的阿根廷。（路透）

其中一位是印度商人Suhel Seth，其在推特上表示，因為在世界盃上擊退強敵梅西所領軍的阿根廷，MBS將會贈予沙烏地阿拉伯每位球員一輛Rolls-Royce，而且還外加每人10億美元的獎金！該則推文隨即引起網友們的熱議，但也有些人表示這或許不是個確切的消息；至於另一位在Twitter上宣稱球員們將獲得勞斯萊斯的推文，是出自於一名巴基斯坦的牙醫Awab Alvi，且他還在推文中明確指出沙國王儲將贈予的車款是「Rolls-Royce Phantom」勞斯萊斯幻影。

不過，沙烏地阿拉伯官方並未有任何說明來證實這項傳言是否屬實。但或許會讓網友議論紛紛的原因，可能與1994年在美國舉行世界盃時，當時為小組賽裡24個國家中排名吊車尾的沙烏地阿拉伯在對陣比利時，靠著前鋒Saeed Al-Owairan一顆「神奇的進球」，最終以1:0擊敗比利時且進入到16強淘汰賽。待球員回國後，沙烏地阿拉伯國王便贈與這位傳奇前鋒一輛勞斯萊斯與數10萬美元的獎金！