我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

富士康鄭州廠超過2萬名員工離開 月底復工更艱難

感恩節剩菜一堆吃不完 美食家：燉湯最棒

贏阿根廷像贏了全世界 傳沙烏地每人將獲1輛勞斯萊斯豪車

記者黃俐嘉／即時報導
沙烏地阿拉伯日前在小組賽第一場逆轉南美強敵阿根廷後，目前網路上盛傳沙國王儲將贈予每位球員一輛勞斯萊斯。（取材自Rolls-Royce、FIFA）
沙烏地阿拉伯日前在小組賽第一場逆轉南美強敵阿根廷後，目前網路上盛傳沙國王儲將贈予每位球員一輛勞斯萊斯。（取材自Rolls-Royce、FIFA）

四年一度的世界盃足球賽火熱開打，自開踢以來不斷出現「爆冷結果」，讓全世界的球迷跌破眼鏡，其中由沙烏地阿拉伯以2：1擊敗梅西所領軍的阿根廷，沙烏地阿拉伯國王因此宣布全國放假一天，現還傳出沙國王儲將贈送每位球員一輛勞斯萊斯，作為贏球大禮。

沙烏地阿拉伯在上演精采逆轉秀後舉國歡騰，沙烏地阿拉伯王儲薩爾曼 (Crown Prince Mohammed bin Salman) 甚至宣布全國於23日放假一天以示慶祝！另外，當天稍晚亦有不少網友在社交軟體Twitter上發現這批上演逆轉秀的沙烏地阿拉伯球員們，還將獲得穆罕默德王儲 (MBS) 的大力獎賞，而這是出自於兩篇推文所示。

沙烏地阿拉伯在卡達世界盃小組賽首戰以2：1，爆冷擊敗梅西所領軍的阿根廷。（路透）
沙烏地阿拉伯在卡達世界盃小組賽首戰以2：1，爆冷擊敗梅西所領軍的阿根廷。（路透）

其中一位是印度商人Suhel Seth，其在推特上表示，因為在世界盃上擊退強敵梅西所領軍的阿根廷，MBS將會贈予沙烏地阿拉伯每位球員一輛Rolls-Royce，而且還外加每人10億美元的獎金！該則推文隨即引起網友們的熱議，但也有些人表示這或許不是個確切的消息；至於另一位在Twitter上宣稱球員們將獲得勞斯萊斯的推文，是出自於一名巴基斯坦的牙醫Awab Alvi，且他還在推文中明確指出沙國王儲將贈予的車款是「Rolls-Royce Phantom」勞斯萊斯幻影。

不過，沙烏地阿拉伯官方並未有任何說明來證實這項傳言是否屬實。但或許會讓網友議論紛紛的原因，可能與1994年在美國舉行世界盃時，當時為小組賽裡24個國家中排名吊車尾的沙烏地阿拉伯在對陣比利時，靠著前鋒Saeed Al-Owairan一顆「神奇的進球」，最終以1:0擊敗比利時且進入到16強淘汰賽。待球員回國後，沙烏地阿拉伯國王便贈與這位傳奇前鋒一輛勞斯萊斯與數10萬美元的獎金！

沙烏地阿拉伯 世界盃 梅西

上一則

金氏紀錄「最長壽狗」在洛杉磯 今年22歲了 最愛坐車兜圈

下一則

購買抽油煙機時應該注意什麼？

延伸閱讀

世足賽／C羅寫歷史 數據看連續5屆破門有多難

世足賽／C羅寫歷史 數據看連續5屆破門有多難
圖輯／梅西感恩節大遊行 人山人海 巨型氣球齊飛

圖輯／梅西感恩節大遊行 人山人海 巨型氣球齊飛
現場直播／紐約梅西感恩節遊行登場

現場直播／紐約梅西感恩節遊行登場
梅西感恩節遊行 亞當斯：維安嚴密 注意交管

梅西感恩節遊行 亞當斯：維安嚴密 注意交管

熱門新聞

想為iPhone有效率的充飽電，也要挑對充電線，才能快速餵飽手機。（取材自Apple）

想充電卻分不清哪條是快充線？充飽iPhone訣竅在這裡

2022-11-17 08:09
美國西南航空一位乘客日前把手機忘在登機門區域，機師建議地勤人員試試跳著把手機交給他。從影片可見，他從駕駛艙的機窗探出身子、彎著腰，成功接住地勤人員遞上來的手機。（照片翻攝':FACEBOOK / Southwest Airlines）

乘客把手機忘在機場 機師從駕駛艙機窗探身幫取回

2022-11-18 04:47
一名網友分享兩扇廁所門外標示「H」和「D」，詢問究竟哪間才是男廁，引來網友專業回覆。 （取材自臉書）

哪個才是男廁？ 尿急找廁所 門竟標「H」、「D」

2022-11-18 23:13
TikTok上有名麥當勞員工(@shehasaproblem)分享他的發現。（取材自pexels）

從點餐看出你是什麼人？麥當勞員工分享「6顧客類型」

2022-11-18 01:35
阿姨這髮型引起網友大讚「蒲公英婆婆」。（取材自臉書爆料公社）

阿姨「蒲公英」髮型太吸睛 網笑：空氣瀏海退流行了

2022-11-19 21:54
美國紐約市甘迺迪國際機場的一位運輸安全局探員16日在X光掃描機發現一隻橘色虎斑貓困在托運行李內，隨即把牠安全地弄了出來。（照片翻攝：TSA / nbcnews.com）

橘貓困在托運行李內 X光掃描機讓牠驚險躲過可能的悲劇

2022-11-23 05:38

超人氣

更多 >
黑五搶折扣 8類商品不急買

黑五搶折扣 8類商品不急買
「STOP」 具俊曄發聲 被指心虛刪文 罕見大動作自清

「STOP」 具俊曄發聲 被指心虛刪文 罕見大動作自清
9月賭城之旅轉溫哥華 被加海關沒收17萬 台客追回有望

9月賭城之旅轉溫哥華 被加海關沒收17萬 台客追回有望
影／西雅圖非裔婦喊話華裔女子：去吃狗肉配飯

影／西雅圖非裔婦喊話華裔女子：去吃狗肉配飯
紐約法拉盛華男翻車亡身現槍傷 15秒案發視頻曝光

紐約法拉盛華男翻車亡身現槍傷 15秒案發視頻曝光