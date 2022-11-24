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狂男與320匹狼「同吃同住7年」互動超親密百萬人嚇傻

聯合新聞網／ 即時報導
26歲王姓男子多年前開始救助受傷的野狼，成立野生動物保護站來收容這些狼，目前已經累積收容了320隻，男子也成了這群狼的「狼王」，狼群都會主動來撒嬌合影。(影片截圖)
26歲王姓男子多年前開始救助受傷的野狼，成立野生動物保護站來收容這些狼，目前已經累積收容了320隻，男子也成了這群狼的「狼王」，狼群都會主動來撒嬌合影。(影片截圖)

野狼雖是犬科動物，但可跟已經馴化的家犬完全不一樣，但這世界上還是有很多與牠們親近的人類。一名男子多年前開始救助受傷的野狼，成立野生動物保護站來收容這些狼，目前已經累積收容了320隻，男子也成了這群狼的「狼王」，狼群都會主動來撒嬌。

綜合媒體報導，中國內蒙古自治區錫林郭勒一名王姓男子從小就非常喜歡野狼，長大後因為對狼充滿熱愛，從2015年起經常救助受傷的野狼，甚至還因為這樣成立的野生動物保育中途之家，專門收治受傷的狼群。

目前王男經營的野生動物保育之家裡面有多達320多隻野狼，這幾百隻野狼都是無法獨立回歸野外的狼群，他多年的救助心血結晶，王男從小生活在內蒙古，狼在當地是很常見的野生動物，也因此他被狼的孤高及狼群的團結感動，因此才下定決心要救助受傷的狼。

經營野生動物保育中途之家不容易，王男幾乎每天都跟幾百隻狼睡在一起，收容所內的狼見到他完全沒有任何警覺，就當作是同類一樣，熱情的飛撲上去撒嬌舔舔磨蹭，王男簡直就是這個地方的「狼王」。王男表示，雖然這些狼看起來都很親人，但他也曾經被狼咬傷過很多次，其中最嚴重一次是被攻擊過嘴巴，當時縫了30幾針。

王男說，咬傷他的狼平常都不會給人碰的，但自從咬傷事件發生過後，這些狼就變得很乖巧，見到他也不再攻擊了，反而是乖的像隻哈士奇一樣給人摸摸。王男愛狼成痴的程度在當地相當有名，王男指出狼對他來說是很有感情的動物，「不管被咬幾次我都不會放棄救助或討厭牠們，因為牠們真的很忠誠」。

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