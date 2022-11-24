學起來…查男友手機有沒有私藏性感照 搜尋這些關鍵字

莉亞教聽眾如何「破解」男友手機，找到性感照。(影片截圖)

英國一名正妹在社群媒體 上分享自己的「抓偷吃」妙招，只要在相片的搜尋功能打上特定字串，就能確認男友手機 裡是否有其他女生的照片。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，25歲的莉亞（Leah Louvaine）來自倫敦，她時常在TikTok 上分享生活，還主持了自己的Podcast節目，回應聽眾戀愛中的各種疑難雜症。

日前她在自己的Pocast節目中分享一個「破解」手機的方法，並將錄音過程放到TikTok上。莉亞在節目中提到，透過這項方法，能檢查男友手機裡是否有裸照或其他女生的性感照片。只要在相簿的搜尋欄位打上「內衣」或是「比基尼」，就算相簿裡面有好幾千張照片，也會迅速找出有比基尼或內衣的照片。

莉亞說，雖然這個方法雖然對關係有害，但他之所以教聽眾這個方法，是希望那些懷疑男友偷吃的聽眾能找到證據並下定決心放棄。

不少網友看完後都紛紛拿自己和另一半的手機實驗。有網友試完留言說：「我用自己的相簿試了，真的有用！」、「我現在單身，但我會記住這個方法的。」

不過也有網友實驗失敗。這名網友分享，如果對方把照片放進「隱藏」的資料夾裡，就沒辦法用這個方法搜尋了，因為通常隱藏的資料夾需要密碼或臉部辨識才能開啟。