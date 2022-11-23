橘貓困在托運行李內 X光掃描機讓牠驚險躲過可能的悲劇

美國紐約市甘迺迪國際機場的一位運輸安全局探員16日在X光掃描機發現一隻橘色虎斑貓困在托運行李內，隨即把牠安全地弄了出來。（照片翻攝：TSA / nbcnews.com）

美國NBC新聞23日報導，紐約市 甘迺迪國際機場 的一位運輸安全局（TSA）探員日前在X光掃描機發現一隻活貓被困在托運行李內，隨即把牠安全地弄了出來。

官員表示，這起橘色虎斑貓（Orange tabby）跟一場可能悲劇擦身而過的事件發生在16日。當時，這個行李被托運到亞特蘭大，以轉機到佛州 墨爾本奧蘭多國際機場。TSA發言人法布斯坦（Lisa Farbstein）告訴記者，「這隻貓並不屬於攜帶行李箱的人士，牠屬於家裡的其他人」。

這個引起TSA探員注意的行李箱被帶到一旁，讓橘貓在差點最終被送進加壓貨艙前獲救。法布斯坦補充指出，此事「暗示」貓咪是在旅人沒有看到的情況下，見著打開的行李箱就跳了進去。

NBC新聞記者指出，幾乎所有貓咪家長都可以證明，打開的行李箱是愛貓的誘人目標。康乃爾大學榮休教授兼動物行為專家霍普特（Katherine Houpt）說，「我覺得一個原因在於，這就像張貓床，貓喜歡周圍有障礙物的空間。而且，大概聞起來像主人」。

霍普特表示，「我認為，牠們把這跟即將到來的失落聯繫在一起。牠們可能不見得想要阻止那個飼主離開，但或許至少想要傳達壓力」。霍普特還說，儘管「我現在養的貓沒有一隻是跳行李箱的貓」，但也不敢冒險，將自己的行李塞到了高架上。