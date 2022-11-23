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擅登古馬雅神廟手舞足蹈 金髮女郎遭當地憤怒民眾圍攻

編譯周辰陽／即時報導
墨西哥奇琴伊察考古遺址的古馬雅庫庫爾坎神廟「卡斯蒂略金字塔」。資料照片。（路透 / NURPHOTO）
墨西哥奇琴伊察考古遺址的古馬雅庫庫爾坎神廟「卡斯蒂略金字塔」。資料照片。（路透 / NURPHOTO）

Sky News報導，社群媒體近日流傳一隻暴紅影片，可見到有名女性遊客擅闖墨西哥的古馬雅庫庫爾坎（Kukulcan）神廟，更在登上頂端後兩度手舞足蹈。整個過程噓聲四起，而她隨後也遭到了憤怒民眾的圍攻，極其狼狽地離開。

社群媒體近日流傳的「爆紅」影片顯示有名女性遊客擅闖墨西哥的古馬雅庫庫爾坎神廟「卡...
社群媒體近日流傳的「爆紅」影片顯示有名女性遊客擅闖墨西哥的古馬雅庫庫爾坎神廟「卡斯蒂略金字塔」，更在登上頂端後兩度手舞足蹈，但隨後就遭到了憤怒民眾的圍攻。（翻攝自TikTok /＠ jonathanmontilla226）

據報導，儘管當局禁止民眾攀爬奇琴伊察（Chichen Itza）考古遺址的卡斯蒂略金字塔（El Castillo），但該名金髮女郎逕自登上91級台階，在約24公尺高古神廟頂端擺姿勢與扭腰擺臀，隨後更走進了神廟，出來之後再次手舞足蹈。

這名女遊客接下來被保全人員帶下來，憤怒民眾隨即迎了上去。影片顯示，在她穿過人群時，遭憤怒的當地人扯頭髮與推搡，還有多人拿著礦泉水直接往她身上潑過去。據轉述，一些人更大喊「出去」、「把她關起來」跟「坐牢」。

TikTok用戶羅培茲（Angela Lopeze）把影片上傳，同時寫到「這就是為什麼你不會對歷史悠久的馬雅金字塔無禮」。另一位錄下這起事件的網友則說，女子的行為表明「缺乏尊重」。

@angelalopeze

this is so disrespectful… don’t mess with my Mexican people 🇲🇽 #chichenitza #disrespectful #mayanpyramid #vacation #crazy #viral

♬ original sound - ang

社群媒體 墨西哥 TikTok

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