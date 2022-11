擅登古馬雅神廟手舞足蹈 金髮女郎遭當地憤怒民眾圍攻

Sky News報導,社群媒體 近日流傳一隻暴紅影片,可見到有名女性遊客擅闖墨西哥 的古馬雅庫庫爾坎(Kukulcan)神廟,更在登上頂端後兩度手舞足蹈。整個過程噓聲四起,而她隨後也遭到了憤怒民眾的圍攻,極其狼狽地離開。

據報導,儘管當局禁止民眾攀爬奇琴伊察(Chichen Itza)考古遺址的卡斯蒂略金字塔(El Castillo),但該名金髮女郎逕自登上91級台階,在約24公尺高古神廟頂端擺姿勢與扭腰擺臀,隨後更走進了神廟,出來之後再次手舞足蹈。

這名女遊客接下來被保全人員帶下來,憤怒民眾隨即迎了上去。影片顯示,在她穿過人群時,遭憤怒的當地人扯頭髮與推搡,還有多人拿著礦泉水直接往她身上潑過去。據轉述,一些人更大喊「出去」、「把她關起來」跟「坐牢」。

Oh my, I guess she won't do it again, hahahaha... 👀 (how it started & how it ended) #ChichenItza #CerseiShameShame pic.twitter.com/FZeoXzxcHv