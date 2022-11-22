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人妻踩到「世界最毒魚」腳腫2倍變藍白色 蜜月全毀了

聯合新聞網／即時報導
一名新婚女子跟丈夫日前快樂的出國度蜜月，在沙灘遊玩時剛走到海裡就感受到腳底刺痛不堪，沒幾秒腳就腫脹發白劇烈疼痛，原來是踩到了「世界最毒魚」。 (截圖自影片、取材自臉書＠／Daniel Brown)
一名新婚女子跟丈夫日前快樂的出國度蜜月，在沙灘遊玩時剛走到海裡就感受到腳底刺痛不堪，沒幾秒腳就腫脹發白劇烈疼痛，原來是踩到了「世界最毒魚」。 (截圖自影片、取材自臉書＠／Daniel Brown)

海灘上經常有危險生物，遊玩要注意安全。一名新婚女子跟丈夫日前快樂的出國度蜜月，在沙灘遊玩時剛走到海裡就感受到腳底刺痛不堪，沒幾秒腳就腫脹發白劇烈疼痛，原來是踩到了「世界最毒魚」，女子的蜜月旅行就這樣毀了。

媒體報導，英國一名女子艾咪(Amy Thomson)剛跟丈夫卡勒姆(Callum Thomson)新婚不久，兩人開心的在今年9月到模里西斯度蜜月，兩人一起參加當地飯店的浮潛活動，本來她打算穿上溯溪鞋再下水，但教練卻跟他說這裡都是沙灘不用穿鞋，所以她就打消念頭。

結果艾咪剛走入水裡的時候發現腳底傳來一陣刺痛感，本來她以為自己踩到珊瑚，走回沙灘準備休息的路上發現腳愈來愈痛，沒過多久整隻腳就腫成兩倍大，腳底板瞬間變成藍色跟白色。艾咪連忙跟旅館人員求助，才發現自己居然踩到世界最毒魚石頭魚(Stone fish)。

艾咪被飯店人員緊急送往醫院治療，急診醫生趕緊幫她注射抗毒液，並將腳底切開一個洞讓毒液排出，但因為有傷口的關係，艾咪難得的蜜月旅行就這樣全部報銷了。艾咪表示，當時她踩到石頭魚的時候只覺得痛到炸裂，「是我一生中從未體會的痛苦」。

艾咪說，踩到石頭魚讓她不得不中止接下來所有的蜜月旅行行程，因為整隻腳底裹著繃帶什麼事情都做不了，要走路也有點困難，剩下幾天的蜜月旅行只能待在泳池邊放空或是回房間休息，結果她回國兩個月過去了，竟然到現在都還沒有好，儘管有尋求專業醫院協助也吃抗生素吃好一陣子，卻都沒什麼改善。

石頭魚是偽裝及隱身的專家，擅長把自己藏在岩石跟沙子之間，等待獵物經過並在短短0.015秒內發動致命攻擊。之前也有一名澳洲男子在岸邊差點踩到「石頭魚」，牠可以在數分鐘內讓人類因疼痛休克，半小時內造成心臟衰竭而死。

來源：New York Post

澳洲 旅館 英國

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